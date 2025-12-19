Φορολοταρία ΑΑΔΕ Δεκεμβρίου: Ένας κερδίζει 50.000€ – Δείτε αν είστε στους 556 τυχερούς

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση της φορολοταρίας της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν τον Νοέμβριο του 2025.

Στη φορολοταρία Δεκεμβρίου αναδείχθηκε ένας μεγάλος νικητής που κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ συνολικά 556 φορολογούμενοι θα λάβουν χρηματικά έπαθλα, από 1.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία της κλήρωσης.

Τα μηνιαία έπαθλα της φορολοταρίας διαμορφώνονται ως εξής:

1 νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ

5 νικητές κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας

50 νικητές κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας

500 νικητές κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας

Οι τυχεροί λαχνοί και τα αποτελέσματα της κλήρωσης εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ διαθέσιμα είναι και τα στοιχεία προηγούμενων κληρώσεων.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι κληρώθηκαν

Για τους φορολογούμενους που αναδεικνύονται νικητές αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), προβλέπεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, ώστε να δηλώσουν λογαριασμό στην εφαρμογή της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet, προκειμένου να πιστωθεί το έπαθλο.

Ποιοι συμμετέχουν στη φορολοταρία

Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα φυσικά πρόσωπα με ΑΦΜ στην Ελλάδα και ηλικία άνω των 18 ετών, υπό βασικές προϋποθέσεις:

πραγματοποιούν αγορές με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, και

έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής (όπου υπάρχει υποχρέωση).

