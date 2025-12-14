Χριστουγεννιάτικη φορολοταρία 2025: Πώς μπαίνετε στην κλήρωση για τα 100.000 ευρώ – Οι εξαιρέσεις

Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εορταστική φορολοταρία του 2025, με σημαντικά χρηματικά έπαθλα για τους φορολογούμενους που χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικές συναλλαγές στη διάρκεια της χρονιάς. Πρόκειται για μια έξτρα κλήρωση, πέραν της καθιερωμένης μηνιαίας, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στην ειδική χριστουγεννιάτικη κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά 12 μεγάλοι νικητές, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας, ενώ θα υπάρξουν και πρόσθετα έπαθλα ύψους 1.000 ευρώ για επιπλέον τυχερούς λαχνούς.

Πώς συμμετέχετε στη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία

Η συμμετοχή στη φορολοταρία είναι αυτόματη και δεν απαιτεί καμία επιπλέον ενέργεια από τους πολίτες. Στην εορταστική κλήρωση θα συμπεριληφθούν όλοι οι λαχνοί που έχουν συγκεντρωθεί από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των φορολογουμένων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που δημιουργήθηκαν από τις μηνιαίες κληρώσεις της περιόδου Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα, για τον υπολογισμό των πρόσθετων ποσών που προκύπτουν από αδιάθετα έπαθλα προηγούμενων κληρώσεων, συνυπολογίζονται οι κληρώσεις από τον Φεβρουάριο έως και τον Αύγουστο.

Όσο περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωμές έχει πραγματοποιήσει ένας φορολογούμενος μέσα στη χρονιά, τόσο περισσότερους λαχνούς συγκεντρώνει και αυξάνει τις πιθανότητες να αναδειχθεί νικητής.

Ποιοι δεν συμμετέχουν στην κλήρωση

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ορίσει συγκεκριμένες εξαιρέσεις για την εορταστική φορολοταρία. Εκτός κλήρωσης μένουν:

Όσοι έχουν κερδίσει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ σε μία ή περισσότερες μηνιαίες κληρώσεις μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Όσοι έχουν κερδίσει το ποσό των 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση, καθώς αποκλείονται αυτόματα από τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ίδιας χρονιάς.

Η εορταστική φορολοταρία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές «εκπλήξεις» του Δεκεμβρίου, δίνοντας σε χιλιάδες φορολογούμενους τη δυνατότητα να κλείσουν τη χρονιά με ένα ιδιαίτερα γενναιόδωρο χρηματικό έπαθλο. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την ακριβή ημερομηνία της κλήρωσης αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ακόμα: Κεραμέως: Στις 19 και 22 Δεκεμβρίου οι καταβολές των συντάξεων – Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά και τις αυξήσεις