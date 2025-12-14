Σε ισχύ βρίσκεται από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ενόψει Χριστουγέννων, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για τις αγορές τους.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων, σήμερα Κυριακή 14 Δεκεμβρίου τα περισσότερα καταστήματα θα λειτουργήσουν από 11:00 έως 16:00, ενώ:

ορισμένα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00

κάποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν έως και τις 20:00

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών

Κυριακή 14/12/2025: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025 (Χριστούγεννα): ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026 (Πρωτοχρονιά): ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Το εορταστικό ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το πρόγραμμά της ανάλογα με τις ανάγκες της, εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία:

Δευτέρα – Σάββατο: 06:00 – 21:00

Κυριακή: 11:00 – 20:00

Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους καταναλωτές να ελέγχουν εκ των προτέρων το ωράριο των καταστημάτων που τους ενδιαφέρουν.

