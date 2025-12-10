Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα δουν αυξημένα ποσά, πότε πληρώνεται και τι ισχύει σε παραίτηση ή απόλυση

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, επίσημη ημερομηνία καταβολής, πέφτει Κυριακή. Οι εργοδότες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από αυτή την ημέρα, ενώ τυχόν καθυστέρηση θεωρείται παράβαση και επισύρει ποινικές κυρώσεις.

Υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Η καταβολή πρέπει να γίνει αποκλειστικά με κατάθεση στον λογαριασμό του εργαζόμενου, με αναγραφή «Δώρο Χριστουγέννων 2025».

Δεν επιτρέπεται πληρωμή σε:

– μετρητά,

– κουπόνια,

– οποιαδήποτε άλλη παροχή σε είδος.



Ποιοι θα λάβουν μεγαλύτερο Δώρο

Αυξημένα ποσά θα δουν:

1. Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα από 1/5 έως 31/12

Δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο:

– ένας πλήρης μηνιαίος μισθός για τους μισθωτούς,

– 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

2. Όσοι έχουν υψηλότερο μισθό στις 10 Δεκεμβρίου

Η 10η Δεκεμβρίου είναι η ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό. Όσο υψηλότερες οι αποδοχές εκείνη την ημέρα, τόσο μεγαλύτερο το ποσό.

3. Όσοι έλαβαν νόμιμες άδειες

Οι ημέρες άδειας που προσμετρώνται:

– ετήσια άδεια,

– άδεια μητρότητας,

– φοιτητική άδεια.

4. Όσοι είχαν μικρή διάρκεια ασθένειας

Τα πρώτα τριήμερα ασθένειας υπολογίζονται κανονικά.

Οι ημέρες κατά τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα ασθένειας από ταμεία δεν προσμετρώνται.



Πώς υπολογίζεται το Δώρο

Η περίοδος αναφοράς είναι 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Αν κάποιος εργάστηκε ολόκληρη την περίοδο:

– Δικαιούται ολόκληρο τον μισθό ή τα 25 ημερομίσθια.

Αν εργάστηκε λιγότερο:

Το ποσό είναι αναλογικό.

Κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν σε 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια.

Ακόμη και για μικρότερο διάστημα, καταβάλλεται το αντίστοιχο κλάσμα.

Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν τις 10 Δεκεμβρίου, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.



Μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο λαμβάνουν Δώρο βάσει των πραγματικών αποδοχών και του χρόνου εργασίας τους στο διάστημα 1/5–31/12.



Τι ισχύει σε παραίτηση ή απόλυση

Δώρο δικαιούνται και όσοι:

– εργάζονταν μετά την 1/5/2025,

– απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν έως 10/12/2025.

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται αναλογικό ποσό.



Η μη καταβολή είναι ποινικό αδίκημα

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο:

– ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει στο ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής 1555 (ανώνυμα ή επώνυμα),

– συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα,

– ενεργοποιείται αυτόφωρη διαδικασία,

– πραγματοποιούνται έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν να υποβάλουν απευθείας μήνυση στο αρμόδιο ΑΤ.

Το φετινό πλαίσιο καθιστά την πληρωμή του Δώρου πιο αυστηρά ελεγχόμενη, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να γνωρίζουν ακριβώς τα δικαιώματά τους για την έγκαιρη και ορθή καταβολή.

