Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια: Οι ώρες με χαμηλότερη τιμή και οι κερδισμένοι καταναλωτές

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος και στη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές.

Ποιοι μπαίνουν πρώτοι – Πότε ξεκινά για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Η διάθεση των πορτοκαλί τιμολογίων από τους προμηθευτές θα ξεκινήσει:

- 1η Φεβρουαρίου 2026 για μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.λπ.)

- 1η Απριλίου 2026 για μικρά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους μικρούς καταναλωτές είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή με πιστοποιημένες μετρήσεις.

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Με τη νέα ρύθμιση, η αγορά αποκτά πλέον τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων: πράσινο, μπλε, κίτρινο και πορτοκαλί. Το υπουργείο τονίζει ότι η επιπλέον επιλογή αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Για τους πελάτες που μπορούν να μεταφέρουν κατανάλωση σε ώρες χαμηλής χονδρεμπορικής τιμής, τα οφέλη είναι σημαντικά. Ενδεικτικά:

- Το όφελος για επιχειρήσεις υπολογίζεται στο 10% – 18%.

- Οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται συνήθως στις μεσημεριανές ώρες, λόγω αυξημένης παραγωγής ΑΠΕ.

Πώς ενημερώνονται οι καταναλωτές

Η Τελική Τιμή Προμήθειας ανά ώρα θα ανακοινώνεται έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να προγραμματίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.

Επιπλέον:

- Οι πάροχοι θα αποστέλλουν SMS ή Viber ALERT σε περίπτωση που κάποια ώρα της επόμενης ημέρας η τιμή ξεπεράσει τα 180 €/MWh.

- Απαγορεύεται κάθε ρήτρα πρόωρης αποχώρησης σε συμβόλαια δυναμικής τιμολόγησης.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Το πορτοκαλί τιμολόγιο ευνοεί ιδιαίτερα:

- καταναλωτές που χρησιμοποιούν το 65% και άνω της ενέργειας μεταξύ 08:00–17:00,

- επιχειρήσεις με παραγωγή σε πρωινή–απογευματινή βάρδια,

- επαγγέλματα όπως οικοδομικές εργασίες, ξυλουργεία, μαρμαράδικα, εγκαταστάσεις κουφωμάτων,

- γραφεία με λειτουργία 09:00–17:00.

Παραδείγματα εξοικονόμησης

- Εμπορικός πελάτης με 65% κατανάλωση στις 08:00–17:00 θα πλήρωνε με κόστος χονδρεμπορικής 98 €/MWh αντί για 108,6 €/MWh, με όφελος τουλάχιστον 10%.

- Βιομηχανικός πελάτης με 80% κατανάλωση στην ίδια ζώνη θα διαμόρφωνε τιμή 89 €/MWh αντί 108,6 €/MWh, κερδίζοντας περίπου 18%.

Το τελικό όφελος θα προκύπτει από τις τιμές που ανακοινώνονται καθημερινά και μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο από τα παραπάνω ποσοστά.

Διαβάστε ακόμα: Ρεύμα: Τι αλλάζει με τα νέα πορτοκαλί τιμολόγια – Πότε εφαρμόζονται