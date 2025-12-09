Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε τον νέο, πλήρως ενημερωμένο οδηγό για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026, με στόχο να απαντήσει στα συχνότερα ερωτήματα των ιδιοκτητών οχημάτων και να αποσαφηνίσει κρίσιμα σημεία που κάθε χρόνο δημιουργούν σύγχυση. Η προθεσμία καταβολής των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και 100% του ποσού.



Βασικά σημεία και «παγίδες» που αναδεικνύει ο οδηγός

1. Μεταβίβαση οχήματος

Ο πωλητής οφείλει τα τέλη μέχρι και το έτος της μεταβίβασης.

Αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν στο τέλος του έτους και η μεταβίβαση ολοκληρωθεί το επόμενο, ο πωλητής χρεώνεται τα τέλη και για το νέο έτος.

2. Συνιδιοκτήτες

Τα τέλη είναι αδιαίρετα.

Αρκεί ένας συνιδιοκτήτης να πληρώσει, αλλά όλοι παραμένουν συνυπόχρεοι για το συνολικό ποσό αν δεν πληρωθούν.

3. Αλλαγή πινακίδων

Η πληρωμή ισχύει κανονικά.

Το σύστημα συνδέει παλιό και νέο αριθμό κυκλοφορίας.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία πριν την έναρξη του έτους στο οποίο αφορούν.

5. Πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή

Από το 2025 εφαρμόζεται κλίμακα μείωσης:

Ιανουάριος: πρόστιμο 25%

Φεβρουάριος: πρόστιμο 50%

Από 1 Μαρτίου και μετά: πρόστιμο 100%



Οι 11 Ερωταπαντήσεις της ΑΑΔΕ

Παρατίθενται συνοπτικά οι επίσημες απαντήσεις:

Μεταβίβαση και οφειλή επόμενου έτους

Όχι, εκτός αν η μεταβίβαση ολοκληρωθεί το επόμενο έτος. Συνιδιοκτησία

Όχι, πληρώνει ένας. Όλοι όμως παραμένουν συνυπόχρεοι. Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας

Δεν οφείλονται ξανά τέλη· η πληρωμή ισχύει. Πότε δεν οφείλονται τέλη

Σε περίπτωση ακινησίας πριν την έναρξη του έτους. Τι συμβαίνει αν δεν πληρωθούν εμπρόθεσμα

Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με:

• 100% των τελών για Ι.Χ.

• 50% για Δ.Χ. και φορτηγά

• 30 ευρώ όταν τα τέλη είναι κάτω από 30 ευρώ Μήνυμα "Ελλιπή στοιχεία"

Χρειάζεται ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας στην Περιφέρεια. Μήνυμα "Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης"

Πιθανό λάθος ΑΦΜ ή λάθος στοιχεία στην άδεια. Απαιτείται επικοινωνία με Μεταφορές ή ΔΟΥ. Προθεσμία για οχήματα που ταξινομούνται εντός έτους

Τα τέλη πληρώνονται την επόμενη εργάσιμη μέρα από την έκδοση άδειας. Πληρωμή αναλογικών τελών (άρθρο 62Α)

Διαθέσιμη από 1/4 κάθε έτους μέσω myAADE. Ο ιδιοκτήτης επιλέγει μήνες κυκλοφορίας. Επέκταση αναλογικών τελών Πληρώνονται τα υπολειπόμενα τέλη μέχρι τη συμπλήρωση του έτους. Αυτόματη ακινησία αν ξεχαστεί η δήλωση Από 11/4/2025, η ΑΑΔΕ θέτει αυτόματα το όχημα σε ακινησία μόλις λήξει η περίοδος κυκλοφορίας που έχει πληρωθεί.



Τι να προσέξουν οι ιδιοκτήτες φέτος

• Η αυτόματη ακινησία είναι νέα παγίδα για όσους χρησιμοποιούν αναλογικά τέλη.

• Οι μεταβιβάσεις στο τέλος του έτους μπορεί να επιφέρουν επιπλέον χρέωση.

• Τα πρόστιμα πλέον κλιμακώνονται – ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος δίνουν «ανάσα», αλλά η καθυστέρηση πέραν του διμήνου διπλασιάζει το κόστος.

• Όλοι οι συνιδιοκτήτες φέρουν πλήρη ευθύνη αν τα τέλη δεν εξοφληθούν.

Ο ανανεωμένος οδηγός διευκολύνει χιλιάδες φορολογούμενους, δίνοντας σαφείς κατευθύνσεις πριν από την έναρξη της περιόδου πληρωμής.

