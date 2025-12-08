Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας 2026 έχει ξεκινήσει, με τα ειδοποιητήρια να βρίσκονται ήδη διαθέσιμα στο myCar της ΑΑΔΕ. Εκατομμύρια οδηγοί καλούνται να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, χωρίς τις άτυπες παρατάσεις προηγούμενων ετών.

Τέλος στις παρατάσεις – Τι αλλάζει φέτος

Με τον νόμο 5113/2024, το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί για πρώτη φορά ένα αυστηρό σύστημα κλιμακωτών προστίμων. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση, ακόμη και μίας ημέρας, οδηγεί σε αυτόματη προσαύξηση του ποσού.

Τα νέα πρόστιμα – Πόσο αυξάνεται το ποσό κάθε μήνα

Οι επιβαρύνσεις υπολογίζονται ως εξής:

Περίοδος πληρωμής - Πρόστιμο

Εντός Ιανουαρίου 2026 - +25%

Εντός Φεβρουαρίου 2026 - +50%

Από 1η Μαρτίου 2026 και μετά - +100% (διπλάσιο ποσό)

Παράδειγμα:

Για τέλη ύψους 120€:

• Πληρωμή 15 Ιανουαρίου → 150€

• Πληρωμή 10 Φεβρουαρίου → 180€

• Πληρωμή Μάρτιο → 240€

Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ, ακόμη και για οχήματα με χαμηλά τέλη.

Πώς εκτυπώνεται το ειδοποιητήριο – Με ή χωρίς κωδικούς

Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω του myCar και υποστηρίζει δύο τρόπους πρόσβασης:

1. Με κωδικούς Taxisnet

Είσοδος στο myCar

Επιλογή «Τέλη Κυκλοφορίας»

Λήψη και εκτύπωση του PDF ειδοποιητηρίου

2. Χωρίς κωδικούς

Χρήσιμο για ιδιοκτήτες που χρειάζονται βοήθεια ή για τρίτους που κάνουν την εκτύπωση:

Πρόσβαση στη λειτουργία «Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς»

Συμπλήρωση ΑΦΜ και πινακίδας

Άμεση εμφάνιση και εκτύπωση του ειδοποιητηρίου

Ψηφιακή Ακινησία – Πότε συμφέρει

Όσοι δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026 μπορούν να το θέσουν σε Ψηφιακή Ακινησία έως τις 31/12/2025.

Αν η διαδικασία γίνει τον Ιανουάριο, τα τέλη χρεώνονται κανονικά μαζί με το πρόστιμο, ακόμη και αν κατατεθούν πινακίδες εκ των υστέρων.

Συχνές απορίες ιδιοκτητών

Μπορώ να πληρώσω με κάρτα;

Ναι, μέσω e-banking χρησιμοποιώντας τον κωδικό πληρωμής RF. Πολλές τράπεζες προσφέρουν άτοκες δόσεις.

Τι κάνω αν δεν εμφανίζεται το ειδοποιητήριο;

Ελέγξτε αν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας ή αν υπάρχει λάθος στο ΑΦΜ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η οφειλή εμφανίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες.

Πώς εμφανίζεται το πρόστιμο;

Το σύστημα το καταχωρεί αυτόματα ως ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Taxisnet και δεν εκδίδεται βεβαίωση τελών μέχρι να εξοφληθεί.

