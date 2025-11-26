Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πώς θα εξοφληθούν σε έως 12 άτοκες δόσεις – Όλες οι επιλογές μέσω myCAR

Τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2026 έχουν ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ, με την προθεσμία εξόφλησης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα πληρώσουν και σε έως 12 άτοκες δόσεις, εφόσον διαθέτουν πιστωτική κάρτα που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πού θα βρω το ειδοποιητήριο – Η διαδικασία βήμα βήμα

Η πρόσβαση στο ειδοποιητήριο γίνεται μέσω της πλατφόρμας myAADE:

Σύνδεση στο myAADE με κωδικούς Taxisnet.

Επιλογή από το μενού: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR.

Στην ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας / Ειδοποιητήρια» κατεβάζετε το PDF με το ποσό που αντιστοιχεί στο όχημα και τον 23ψήφιο RF κωδικό πληρωμής.

Αυτός ο κωδικός είναι απαραίτητος για πληρωμή μέσω e-banking, ταμείου ή ΕΛΤΑ.

Πώς γίνεται η πληρωμή – Όλες οι επιλογές

Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής είναι οι εξής:

E-banking / mobile banking με χρήση RF.

Σε τραπεζικό ταμείο ή ΕΛΤΑ, επίσης με τον RF κωδικό.

Με πιστωτική κάρτα, μέσα από τα κανάλια της τράπεζάς σας.

Οι 12 άτοκες δόσεις δεν ορίζονται από την ΑΑΔΕ αλλά από τις τράπεζες. Κάθε τράπεζα καθορίζει πόσες δόσεις προσφέρει (συνήθως 6 έως 12). Η επιλογή εμφανίζεται αυτόματα στο e-banking κατά την πληρωμή.

Πληρωμή χωρίς κωδικούς Taxisnet

Για όσους δεν διαθέτουν κωδικούς, υπάρχει ειδική επιλογή:

ΑΑΔΕ → Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → “Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς Taxisnet”

Με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας εμφανίζεται άμεσα το ειδοποιητήριο και ο RF κωδικός.

Τι πρέπει να προσέξω

Σε περίπτωση μη πληρωμής έως 31/12, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών.

Αν σκοπεύετε να θέσετε το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω myCAR — και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Τα τελικά ποσά για κάθε όχημα εμφανίζονται μόνο στο myCAR. Για οχήματα μετά το 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τους ρύπους CO₂, ενώ για τα παλαιότερα ισχύουν κλίμακες κυβισμού.



Ενδεικτικές κλίμακες τελών (2025) για παλαιότερα οχήματα

(Οι παρακάτω πίνακες είναι ενδεικτικοί και αφορούν το 2025. Για το 2026 ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις – πάντα υπερισχύει το ποσό που εμφανίζεται στο myCAR.)

Οχήματα πρώτης ταξινόμησης 2006–2010

0–300 κ.εκ.: 22 €

301–785 κ.εκ.: 55 €

786–1.071 κ.εκ.: 120 €

1.072–1.357 κ.εκ.: 135 €

1.358–1.548 κ.εκ.: 255 €

1.549–1.738 κ.εκ.: 280 €

1.739–1.928 κ.εκ.: 320 €

1.929–2.357 κ.εκ.: 690 €

2.358–3.000 κ.εκ.: 920 €

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.150 €

Πάνω από 4.001 κ.εκ.: 1.380 €

Οχήματα πρώτης ταξινόμησης 2001–2005

0–300 κ.εκ.: 22 €

301–785 κ.εκ.: 55 €

786–1.071 κ.εκ.: 120 €

1.072–1.357 κ.εκ.: 135 €

1.358–1.548 κ.εκ.: 240 €

1.549–1.738 κ.εκ.: 265 €

1.739–1.928 κ.εκ.: 300 €

1.929–2.357 κ.εκ.: 630 €

2.358–3.000 κ.εκ.: 840 €

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.050 €

Πάνω από 4.001 κ.εκ.: 1.260 €



Χρήσιμες συμβουλές

Κατεβάστε έγκαιρα το ειδοποιητήριο και αποθηκεύστε τον RF κωδικό.

Ελέγξτε στο e-banking της τράπεζάς σας αν προσφέρονται άτοκες δόσεις και πόσες.

Για οχήματα που δεν χρησιμοποιείτε, εξετάστε την ψηφιακή ακινησία νωρίτερα για να αποφύγετε περιττές χρεώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Νέα εποχή στον e-ΕΦΚΑ: Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ψηφιακό σημείο – Ένσημα, αιτήσεις, συντάξεις με άμεση πρόσβαση