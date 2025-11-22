Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, μια περίοδο που φέτος αναμένεται ιδιαίτερα έντονη, καθώς προηγείται η Black Friday – που πλέον έχει εξελιχθεί σε ολόκληρη Black Week – και ακολουθεί ένα συνεχόμενο πρόγραμμα λειτουργίας σχεδόν κάθε Κυριακή μέχρι το τέλος του έτους.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει πως το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να μπορεί να το προσαρμόσει σύμφωνα με τις ανάγκες της, εντός των ορίων της νομοθεσίας:

Δευτέρα – Σάββατο 06:00 – 21:00 και Κυριακή 11:00 – 20:00.

Αναλυτικά το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 11/12: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 12/12: 09:00 – 21:00

Σάββατο 13/12: 09:00 – 16:00

Κυριακή 14/12: 11:00 – 16:00

Δευτέρα 15/12: 09:00 – 16:00

Τρίτη 16/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 17/12: 09:00 – 21:00

Πέμπτη 18/12: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12 (Παραμονή): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12: ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00 – 18:00

Πέμπτη 1/1/2026: ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026: ΚΛΕΙΣΤΑ



Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά – Όλο το πλαίσιο

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους προσφορών, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τέσσερις Κυριακές:

Κυριακές Δεκεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου

21 Δεκεμβρίου

28 Δεκεμβρίου

Επιπλέον Κυριακή (Black Friday / έναρξη εορταστικής περιόδου)

30 Νοεμβρίου 2025

Η 30ή Νοεμβρίου αποτελεί ουσιαστικά την έναρξη της εορταστικής περιόδου και συμπίπτει με το αποκορύφωμα των ενεργειών της Black Week.

Τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ

Ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία και των σούπερ μάρκετ στις παραπάνω Κυριακές, όμως δεν είναι ακόμη γνωστό ποια θα ανοίξουν.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι:

Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα

Θα είναι επίσης ανοιχτά την Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Κάθε αλυσίδα θα ανακοινώσει ξεχωριστά τις ώρες λειτουργίας της κατά την έναρξη του εορταστικού ωραρίου.

Μια περίοδος με έντονη εμπορική κίνηση

Η ακολουθία Black Week → Εορταστικό ωράριο → Ανοιχτές Κυριακές δημιουργεί μια από τις πιο πυκνές περιόδους εμπορικής κίνησης της χρονιάς.

Τα καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζουν τις προσφορές τους, ενώ καταναλωτές και επιχειρήσεις προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα ενεργή αγορά μέχρι την εκπνοή του 2025.

