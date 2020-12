Χωρίς παιχνίδια τα σούπερ μάρκετ ‑ Γιατί δεν θα επιτραπεί η πώλησή τους

Οριστικό τέλος στην πώληση παιχνιδιών από τα σούπερ μάρκετ κατά την εορταστική περίοδο έβαλε ο υπουργός Ανάπτυξης και Εμπορίου Άδωνις Γεωργιάδης διευκρινίζοντας ότι αυτά θα διατίθενται μόνο μέσω online αγορών ή της μεθόδου του click away που ξεκινάει από αύριο, Κυριακή.



«Τα καταστήματα παιχνιδιών κάνουν κάθε χρόνο το 30% του τζίρου τους στις γιορτές και τώρα δεν τους επιτρέπουμε να ανοίξουν, θέλουμε λοιπόν να δουλέψουν τουλάχιστον με την παράδοση εκτός. Αν επιτρέπαμε στα σούπερ μάρκετ να πωλούν παιχνίδια, θα μειώναμε πάρα πολύ την πιθανότητα να αγοράσει κάποιος από τα καταστήματα μέσω της διαδικασίας από το ίντερνετ και το τηλέφωνο», σχολίασε.



Μάλιστα, διευκρίνισε πως όσα σούπερ μάρκετ μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία του click away θα μπορούν να πουλήσουν παιχνίδια, αλλά όχι εντός του καταστήματος. Όπως εξήγησε, αυτό συμβαίνει και για να μειωθεί η κινητικότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά «αν το επιτρέπαμε αυτό, θα πήγαινε όλη η οικογένεια μαζί στο σούπερ μάρκετ για να διαλέξει το παιδί το παιχνίδι. Τώρα θα διαλέξει το παιδί το παιχνίδι, θα το παραγγείλει ο πατέρας ή η μητέρα από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο και θα πάει ένας να το πάρει».



Μέσω του e-katanalotis τα καταστήματα χωρίς e-shop



Διευκρινίζοντας τη διαδικασία του click away για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε ότι τα μηνύματα θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.



Μιλώντας στο Open, o κ. Σταμπουλίδης είπε ότι οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τις παραγγελίες μέσω click away.



Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν e-shop θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μετεξέλιξη της ειδικής πλατφόρμας e-katanalotis που θα είναι σε ισχύ από Δευτέρα, στην οποία επίσης από Δευτέρα, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν εκτός από τις τιμές προϊόντων σούπερ μάρκετ και τις τιμές καυσίμων.



Σε ό,τι αφορά στα SMS για τους εμπόρους χωρίς ηλεκτρονικό κατάστημα, η πλατφόρμα του υπουργείου θα λειτουργεί ως ενδιάμεσος για την επικοινωνία μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου. Θα στέλνει ο καταναλωτής ένα μήνυμα με τον αριθμό παραγγελίας, θα στέλνει και ο έμπορος αντίστοιχα. Θα ταυτοποιείται ο αριθμός παραγγελίας και μέσω της πλατφόρμας θα πηγαίνει στον καταναλωτή το sms για να μετακινηθεί και να παραλάβει το εμπόρευμα που έχει παραγγείλει. Οπότε, το SMS που θα έπρεπε να στείλει η επιχείρηση στον πελάτη θα είναι δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.



Όσον αφορά στις μετακινήσεις τόνισε ότι για να παραλάβουμε την παραγγελία μας θα μπορούμε να κινούμαστε εντός της ίδιας περιφέρειας.



Για το άνοιγμα των επιχειρήσεων μανικιούρ-πεντικιούρ ανέφερε: «Τα εξετάζουμε όλα. Θα δούμε πώς θα κινηθεί η εβδομάδα και αν θα μας επιτραπεί να πάρουμε αποφάσεις», ενώ για τα βιβλιοπωλεία υπογράμμισε ότι «ανοίγουν μόνο βιβλιοπωλεία, όχι χαρτοπωλεία. Θα πωλούνται από κοντά μόνο βιβλία, αν θέλουμε κάτι άλλο το παραγγέλνουμε ηλεκτρονικά».