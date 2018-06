Eurogroup: Ιστορική συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους. Τι προβλέπει

Σε συμφωνία για το ελληνικό χρέος, που προβλέπει επέκταση των ωριμάνσεων στα δάνεια του ΕFSF κατά 10 χρόνια, περίοδο χάριτος 10 ετών και δόση 15 δισ. ευρώ, κατέληξαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. O πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε πως η χώρα θα αποχωρήσει από το πρόγραμμα τον προσεχή Αύγουστο με «μαξιλάρι» ασφαλείας 24,1 δισ. ευρώ για τους επόμενους 22 μήνες. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για μια ιστορική στιγμή, που δικαιώνει τις θυσίες του ελληνικού λαού, ενώ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εξέφρασε την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη συμφωνία.

Στην τελική δήλωση του Eurogroup, η οποία χαιρετίζει την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης και περιγράφει το πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, περιλαμβάνονται αναλυτικά τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Όπως τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν η Ελλάδα δεσμεύτηκε για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022, αλλά και εκτιμώμενα πλεονάσματα ύψους 2,2%, κατά μέσο όρο, από το 2023 έως το 2060.

Ειδικότερα, επικροτούνται οι ελληνικές αρχές για την ολοκλήρωση της εφαρμογής των προαπαιτούμενων και την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. «Η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας με μια ισχυρότερη οικονομία που στηρίζεται στις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν» αναφέρει η δήλωση, επισημαίνοντας πως «είναι σημαντικό να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης με υψηλότερη απασχόληση και δημιουργία θέσεων εργασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup χαιρετίζει και την ολοκλήρωση της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελλάδας, η οποία «στοχεύει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής προοπτικής της Ελλάδας και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος».

Σε ό,τι αφορά τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος για το μέλλον, το Eurogroup χαιρετίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022 και τη μετέπειτα ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της ΕΕ. «Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι αυτό συνεπάγεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο 2,2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060» σημειώνει η ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους το Eurogroup υπενθυμίζει ότι «οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα πρέπει να παραμείνουν κάτω από το 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το 20% του ΑΕΠ στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το χρέος μειώνεται σταθερά».

Ως μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους η δήλωση του Eurogroup παραθέτει:

-την κατάργηση από το 2018 του step-up επιτοκίου που σχετίζεται με τα δάνεια του δεύτερου ελληνικού προγράμματος.

-τη χρήση από τον ESM των κερδών των κεντρικών τραπεζών (SMPs, ANFAs) από τα ελληνικά ομόλογα του 2014 και τη σταδιακή επιστροφή τους στην Ελλάδα. Τα εν λόγω κεφάλαια θα μεταφέρονται στην Ελλάδα ισόποσα, σε εξαμηνιαία βάση (Δεκέμβριο και Ιούνιο), αρχής γενομένης από το 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2022 μέσω ξεχωριστού λογαριασμού του ESM και θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών ή για τη χρηματοδότηση άλλων συμφωνηθέντων επενδύσεων.

-την παράταση της περιόδου χάριτος για τα δάνεια του EFSF κατά 10 χρόνια και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειας λήξης κατά 10 χρόνια.

Επίσης, σημειώνεται ότι «βάσει της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Eurogroup θα επανεξετάσει στο τέλος της περιόδου χάριτος, το 2032 εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα χρέους», ενώ γίνεται αναφορά στη συμφωνία του Μαΐου του 2016 για ένα «μηχανισμό, ο οποίος θα ενεργοποιείται στην περίπτωση πολύ δυσμενέστερου απρόοπτου μακροοικονομικού σεναρίου». Αυτός ο μηχανισμός, θα περιέχει μέτρα όπως την «περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους με ανώτατο όριο και παρατάσεις των πληρωμών τόκων του δανείου του EFSF», στο βαθμό που είναι αναγκαία για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Σε ό,τι αφορά τη μεταμνημονιακή εποπτεία, το Eurogroup επισημαίνει ότι τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους «πρέπει να περιέχουν κίνητρα που θα διασφαλίζουν ισχυρή και συνεχή εφαρμογή από την Ελλάδα των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος». Αναφέρεται επίσης στη σύνδεση συγκεκριμένων δεσμεύσεων πολιτικής με την επιστροφή των SMPS και ANFAs, καθώς και την κατάργηση του επιτοκίου step up, χαιρετίζοντας παράλληλα «την πρόθεση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τη διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας τις επόμενες εβδομάδες και επίσης την υποστήριξη αυτής της προσέγγισης από τις ελληνικές αρχές».

Εξάλλου, στην ανακοίνωση του Eurogroup γίνεται αναφορά στις εν εξελίξει νομικές διαδικασίες κατά των εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ και κατά του πρώην προέδρου και άλλων στελεχών της ΕΛΣΤΑΤ, καλώντας τους θεσμούς να παρακολουθούν την πορεία τους στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής επιτήρησης.

Αναφορικά με την τελευταία δόση που θα λάβει η Ελλάδα, το Eurogroup σημειώνει:

«Με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ESM αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμπτης και της τελευταίας δόσης του προγράμματος του ESM ύψους 15 δισ. ευρώ. Από το συνολικό αυτό ποσό, 5,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε ξεχωριστό λογαριασμό και θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους, ενώ τα 9,5 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε ειδικό λογαριασμό για τη δημιουργία ταμειακού αποθέματος, που θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους σε περίπτωση ανάγκης». Η χρήση των εν λόγω κεφαλαίων θα γίνεται μετά από συμφωνία με τους θεσμούς, ενώ σημειώνεται ότι «συνολικά, η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα με ένα σημαντικό ταμειακό απόθεμα ύψους 24,1 δισ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει τις δανειακές ανάγκες της κυβέρνησης για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος».

Τέλος, σχετικά με το ΔΝΤ, η δήλωση του Eurogroup αναφέρει ότι «η διοίκηση του ΔΝΤ εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ESM και για την περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος που δόθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη».

Συνεχίζοντας, επισημαίνεται ότι παρόλο που «δεν είναι πλέον δυνατή η ενεργοποίηση» του δικού του προγράμματος, το ΔΝΤ επιβεβαίωσε «τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του στην Ελλάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας, παράλληλα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα».

Mοσκοβισί: Είναι μια ιστορική στιγμή, η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται απόψε

Για μια ιστορική στιγμή μίλησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί, που κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου μετά το Eurogroup τόνισε ότι η ελληνική κρίση «ολοκληρώνεται απόψε».

«Δεν είναι μια τετριμμένη στιγμή. Είναι μια ιστορική στιγμή. Η ελληνική κρίση ολοκληρώνεται εδώ απόψε» είπε ο κ. Μοσκοβισί, και συμπλήρωσε: «Είναι μια ιστορική στιγμή κατ’ αρχάς για την Ελλάδα αλλά και την Ευρωζώνη… Βάζει μια συμβολική τελεία σε μια υπαρξιακή κρίση για το ενιαίο μας νόμισμα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, υπενθυμίζοντας τον κίνδυνο του Grexit το 2012 και το 2015, και υπογράμμισε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε αυτή τη στιγμή με μεγάλη ικανοποίηση και συγκίνηση.

«Οι φίλοι μας οι Έλληνες θα ξαναβρούν την ελπίδα τους» είπε επίσης ο κ. Μοσκοβισί, που εξήρε τις προσπάθειες της χώρας αλλά και τις μεταρρυθμίσεις που έφερε εις πέρας.

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν υπάρχει εποπτεία που θα είναι καταχρηστική για τη χώρα.

Σεντένο: Δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο για την Ελλάδα

Την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, που τόνισε ότι δεν θα υπάρξει νέο μνημόνιο για τη χώρα μας.

«Αυτό ήταν ένα αξιομνημόνευτο Eurogroup» είπε ο Σεντένο, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο.

Συμπλήρωσε δε, ότι μετά από οκτώ χρόνια η Ελλάδα «αποφοιτά» και πλέον μπορεί να σταθεί στα πόδια της.

Λαγκάρντ: Το ΔΝΤ χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της διευθύντριας του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία είπε πως συμμερίζεται και αυτή την αίσθηση των Ευρωπαίων πως πρόκειται για μια ιστορική στιγμή.

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέφερε ότι το ΔΝΤ χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβε η Ελλάδα και ότι σημειώνει την δέσμευση των εταίρων της Ελλάδας στην ευρωζώνη να λάβουν αν απαιτηθεί και νέα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Την ίδια ώρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ τόνισε ότι το ΔΝΤ έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την πλευρά των Ευρωπαίων, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα για το χρέος που συμφωνήθηκαν, σε συνδυασμό με το υψηλό ταμειακό απόθεμα που δημιουργείται δίνουν «χωρίς αμφιβολία», τη δυνατότητα στην Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές.

Ρέγκλινγκ: Θα υπάρξουν επιμηκύνσεις των ωριμάνσεων των δανείων

Ιστορική χαρακτήρισε την απόφαση του Eurogroup, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωζώνη, και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ.

Ο κ. Ρέγκλινγκ υπενθύμισε και αυτός ότι κατά το παρελθόν η Ευρωζώνη έζησε κρίσιμες στιγμές και χαιρέτισε την αλληλεγγύη των χωρών προς την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του χρέους ο Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι θα υπάρξουν επιμηκύνσεις των ωριμάνσεων των δανείων.

Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση θεωρεί πλέον βιώσιμο το ελληνικό χρέος

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί πλέον βιώσιμο το ελληνικό χρέος.

«Είχαμε πει ότι υπάρχουν τέσσερα κομμάτια του παζλ και αυτά τα κομμάτια έπρεπε να δέσουν σήμερα» είπε ο κ. Τσακαλώτος, υπογραμμίζοντας ότι όλα παρουσιάστηκαν και έληξαν.

Το πρώτο, όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, ήταν η ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης και των 88 προαπαιτούμενων.

Το δεύτερο κομμάτι ήταν η ολιστική στρατηγική, το τρίτο είναι το πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης ενώ το τελευταίο η συμφωνία για το χρέος.

Ο κ. Τσακαλώτος, αναφερόμενος στο μεταμνημονιακό πρόγραμμα παρακολούθησης, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Μάριο Σεντένο και του Πιερ Μοσκοβισί, υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο τόνισαν πως δεν πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο. «Είναι πράγματα είτε από το δικό μας αναπτυξιακό σχέδιο είτε πράγματα που βγαίνουν από το τρίτο πρόγραμμα» εξήγησε ο κ. Τσακαλώτος.

Ντράγκι: Η υιοθέτηση του πακέτου των μέτρων θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους

Τη βελτίωση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους μετά την απόφαση του Eurogroup επισημαίνει με γραπτή ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Μ. Ντράγκι:

«Χαιρετίζουμε την ολοκλήρωση από την Ελλάδα των προαπαιτούμενων. Αυτό ανοίγει το δρόμο για μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος του ESΜ. Πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση του πακέτου των μέτρων για το χρέος που συμφωνήθηκε από το Eurogroup θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα. Η παραμονή της Ελλάδας στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και της συμπαγούς δημοσιονομικής πολιτικής είναι κλειδί. Χαιρετίζουμε την ετοιμότητα του Eurogroup να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για το χρέος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο σε περίπτωση αρνητικών οικονομικών εξελίξεων».

Γιούνκερ: Αποτίω φόρο τιμής στον ελληνικό λαό

«Η συμφωνία του Eurogroup ανοίγει το δρόμο για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα. Θα αγωνίζομαι πάντα για να βρίσκεται η Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης. Αποτίω φόρο τιμής στον ελληνικό λαό για την ανθεκτικότητα και την ευρωπαϊκή προσήλωση του. Οι προσπάθειές τους δεν ήταν μάταιες» έγραψε στο Twitter, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

