Το Πειθαρχικό Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμο σε δικηγόρο για σεξιστικό σχόλιο σε βάρος μαθήτριας

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ και επίπληξη σε δικηγόρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξιστικό σχόλιο. Το σχόλιο αφορούσε την εμφάνιση μαθήτριας κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην Πάφο το 2021. Η απόφαση του Συμβουλίου έρχεται μετά από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η ανάρτηση του δικηγόρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό στην Πάφο

Η υπόθεση χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο εν λόγω δικηγόρος παρακολούθησε τα εγκαίνια του νέου κτιρίου της Σχολικής Εφορείας Πάφου. Ο δικηγόρος βρισκόταν στην εκδήλωση υπό τη θεσμική του ιδιότητα, ως εκπρόσωπος τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα των εγκαινίων συμμετείχαν μαθητές του Μουσικού Λυκείου, οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο δικηγόρος δήλωσε ότι ενοχλήθηκε από την εμφάνιση μιας μαθήτριας.

Το επίμαχο σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ο δικηγόρος εξέφρασε την αντίθεσή του μέσω ανάρτησης στο Facebook, σχολιάζοντας το εσώρουχο της κοπέλας. Στην ανάρτησή του, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, ανέφερε ότι η μαθήτρια εμφανίστηκε στην εκδήλωση φορώντας ένα λευκό φόρεμα, μέσα από το οποίο, κατά τον ίδιο, διακρινόταν το εσώρουχό της.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος διερωτήθηκε γιατί κανείς από τους υπευθύνους δεν της υπέδειξε ότι η εμφάνισή της ήταν «ακατάλληλη» για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στην ανάρτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πραγματικά είναι κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Απόψε στην Πάφο, σε εκδήλωση που έγινε για τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Εφορείας Πάφου, στην παρουσία του μητροπολίτη Πάφου, του δημάρχου Πάφου αλλά και του υπουργού Παιδείας, με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η κοπέλα μας ήρθε να τραγουδήσει φορώντας το στρινγκάκι της κάτω από το άσπρο της φόρεμα… Και απορώ. Αυτή αποφάσισε να έρθει όπως ήρθε. Ένα βρε, ένα (1) πλάσμα, να της πει ότι αυτή δεν είναι εμφάνιση για αυτή την εκδήλωση δεν βρέθηκε; Ούτε ένα (1); Πραγματικά έμεινα άφωνος».

Σύμφωνα με τον τίτλο της πηγής, ο δικηγόρος δήλωσε «Είπα την αλήθεια» αναφορικά με το σχόλιό του.

Οι αντιδράσεις και η καταγγελία

Το σχόλιο του δικηγόρου προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις. Πολίτες, αλλά και μέλη του δικηγορικού κόσμου, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ανάρτηση. Οι αντιδράσεις οδήγησαν σε καταγγελία στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Μετά την παρέλευση 1-3 ημερών από τη δημοσίευση, ο δικηγόρος προχώρησε στη διαγραφή των επίμαχων σχολίων από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού εξέτασε την υπόθεση, με ομόφωνη απόφασή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, έκρινε τον δικηγόρο ένοχο. Προχθές, το Συμβούλιο επέβαλε την ποινή του προστίμου των 10.000 ευρώ και της επίπληξης.

Στην απόφασή του, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ότι η πειθαρχική ευθύνη ενός δικηγόρου δεν περιορίζεται μόνο σε συμπεριφορές που σχετίζονται άμεσα με την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων. Αντιθέτως, επεκτείνεται και σε πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς το κύρος του επαγγέλματος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «Η ανάρτηση στην οποία προέβηκε ο εγκαλούμενος δικηγόρος υπό τη θεσμική του ιδιότητα αναφερόμενος σε μαθήτρια, αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά και συνιστά διαγωγή ασυμβίβαστη προς το επάγγελμα του δικηγόρου». Το Συμβούλιο τόνισε επίσης την ευθύνη που φέρουν οι δικηγόροι, ιδιαίτερα όταν εκπροσωπούν τοπικούς συλλόγους ή άλλα θεσμοθετημένα σώματα του επαγγέλματος, να ενεργούν με γνώμονα τη διαφύλαξη του κύρους και της υπόληψης του επαγγέλματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki