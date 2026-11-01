Ομολόγησε τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας ο 43χρονος στη Λεμεσό

Την ομολογία της δολοφονίας της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα στη Λεμεσό φέρεται να έκανε ένας 43χρονος συριακής καταγωγής, ο οποίος τέθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου υπό οκταήμερη κράτηση. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ο δράστης παραδέχθηκε ότι χτύπησε την άτυχη γυναίκα με σφυρί μέσα στην κατοικία του.

Ως αιτία για την πράξη του, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι θύμωσε επειδή η 61χρονη τον προσέβαλε. Μετά τη δολοφονία, μετέφερε τη σορό της σε χωράφι στην περιοχή του Σαϊττά Λεμεσού, όπου την απέρριψε σε πηγάδι.

Η ομολογία και η εύρεση της σορού

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών εξετάσεων, ο 43χρονος εξέφρασε την επιθυμία να ομολογήσει την πράξη του, όπως κατέθεσε ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού. Ομολόγησε ότι χτύπησε την Όλγα στο κεφάλι με σφυρί μέσα στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, άφησε τη σορό στο σπίτι για μία νύχτα και την επόμενη ημέρα τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο χωράφι της γυναίκας. Αργότερα, υπέδειξε στους αστυνομικούς το πηγάδι όπου την είχε απορρίψει, με την ανάσυρση να πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ. Ο δράστης υποστήριξε επίσης ότι πέταξε το σφυρί σε μια ξύλινη πέργκολα, ενώ από την κατοικία του παραλήφθηκαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Το χρονικό της εξαφάνισης και της σύλληψης

Τα ίχνη της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα είχαν χαθεί από τις 23 Οκτωβρίου από την κατοικία της στη Μέσα Γειτονιά της Λεμεσού. Η εξαφάνισή της καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας τις έρευνες των αρχών.

Ο 43χρονος συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Αρχικά, το Σάββατο, τέθηκε υπό εξαήμερη κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση και την ενδεχόμενη απαγωγή της 61χρονης. Ακολούθησαν η ομολογία του και η υπόδειξη του σημείου όπου βρέθηκε η σορός της Όλγας Βασιλίεβα.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Κατά την αυτοψία που διενήργησε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι της 61χρονης. Επιπλέον, η σορός βρισκόταν σε αρχόμενο στάδιο σήψης, γεγονός που υποδηλώνει ότι είχε περάσει κάποιο χρονικό διάστημα από τον θάνατο της γυναίκας.

Η νεκροτομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της Όλγας Βασιλίεβα και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της δολοφονίας της.

Η δικαστική διαδικασία

Στη νέα διαδικασία προσωποκράτησης, ο ύποπτος παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου χωρίς δικηγόρο, δηλώνοντας ότι δεν επιθυμούσε νομική εκπροσώπηση. Αυτό συνέβη ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε παραστεί με συνήγορο.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την πλήρη διακρίβωση όλων των περιστάσεων που οδήγησαν στην τραγική δολοφονία της 61χρονης γυναίκας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr