Κύπρος: Κατασχέθηκαν 28.000 προφυλακτικά-απομιμήσεις

Στην κατάσχεση 28.000 προφυλακτικών-απομιμήσεων γνωστής εμπορικής επωνυμίας προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου. Ο εντοπισμός έγινε έπειτα από έλεγχο σε εμπορευματοκιβώτιο που έφτασε στο νησί με φορτίο από την Ελλάδα. Οι κυπριακές τελωνειακές αρχές εκδίδουν προειδοποίηση για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση τέτοιων προϊόντων.

Ο έλεγχος και η αποκάλυψη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 22 Οκτωβρίου 2026, ένα εμπορευματοκιβώτιο επιλέχθηκε για ακτινοδιαγνωστικό και φυσικό έλεγχο. Η επιλογή αυτή έγινε μετά από σχετική ανάλυση κινδύνου. Το φορτίο του εμπορευματοκιβωτίου περιείχε προϊόντα που προορίζονταν για πολλαπλούς παραλήπτες.

Κατά τη διάρκεια του ενδελεχούς ελέγχου, εντοπίστηκαν και κατακρατήθηκαν 28.000 τεμάχια προφυλακτικών. Από τις πρώτες ενδείξεις, καθώς και από τα παραστατικά και τα τιμολόγια που υποβλήθηκαν, προέκυψε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν απομιμήσεις και παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστής εμπορικής επωνυμίας.

Η παραδοχή και οι επόμενες ενέργειες

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι απομιμήσεις. Η διαδικασία για την επίσημη κατάσχεσή τους αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες. Ο τελικός στόχος των κυπριακών τελωνειακών αρχών είναι η καταστροφή των κατασχεθέντων προϊόντων.

Προειδοποίηση προς τους καταναλωτές

Με αφορμή αυτή την υπόθεση, το Τμήμα Τελωνείων επαναφέρει την προειδοποίησή του προς τους καταναλωτές. Η προειδοποίηση αφορά τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση προϊόντων-απομιμήσεων. Οι αρχές επισημαίνουν ότι αυτά τα προϊόντα δεν κατασκευάζονται κατ’ ανάγκη με τα ίδια υλικά και δεν υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουν οι κατασκευαστές των αυθεντικών προϊόντων.

Οι σοβαροί κίνδυνοι των απομιμήσεων

Οι κίνδυνοι που εγκυμονούν τα προϊόντα-απομιμήσεις είναι ιδιαίτερα σοβαροί στην περίπτωση των προφυλακτικών. Η χρήση προϊόντων αμφίβολης ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Επιπλέον, αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Το Τμήμα Τελωνείων υπογραμμίζει τη σημασία της προσοχής κατά την αγορά τέτοιων προϊόντων, καθώς οι απομιμήσεις ενδέχεται να μην προσφέρουν την προστασία που αναμένεται από τα αυθεντικά προϊόντα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr