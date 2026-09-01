Νέο βίντεο από το ναυάγιο στην Κερύνεια: Επιβάτες παλεύουν στη θάλασσα δίπλα στο βυθισμένο πλοίο

Νέο συγκλονιστικό βίντεο βλέπει το φως της δημοσιότητας, το οποίο καταγράφει στιγμές από το ναυάγιο του καταμαράν που βυθίστηκε την περασμένη Κυριακή ανοικτά της Κερύνειας στα Κατεχόμενα. Το τραγικό συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άτομα.

Το οπτικό υλικό δείχνει επιβάτες να βρίσκονται μέσα στη θάλασσα φορώντας σωσίβια, ενώ δίπλα τους διακρίνεται το καταμαράν να έχει πάρει κλίση. Άλλοι επιβάτες απεικονίζονται να παλεύουν να κρατηθούν πάνω στο βυθισμένο πλοίο, σε μια προσπάθεια επιβίωσης.

Οι εικόνες από το ναυάγιο

Το καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος, ανατράπηκε περίπου 7 χιλιόμετρα ανοικτά του λιμανιού της Κερύνειας. Οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν είναι ιδιαίτερα δραματικές, αναδεικνύοντας την αγωνία των ανθρώπων που βρέθηκαν στη δίνη του ναυαγίου.

Το βίντεο αποτελεί ένα νέο στοιχείο στην προσπάθεια κατανόησης των συνθηκών που επικράτησαν τις κρίσιμες ώρες μετά το συμβάν, καθώς αποτυπώνει την άμεση αντίδραση και τον αγώνα των επιβατών μέσα στο νερό.

Οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Μετά το ναυάγιο, οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται εντατικά. Στο λιμάνι της Κερύνειας βρέθηκε ο πρωθυπουργός των Κατεχομένων, Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος συναντήθηκε με τους συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται.

Ο Ερχιουρμάν δεσμεύτηκε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθεί και ο τελευταίος αγνοούμενος, τονίζοντας τη σημασία της προσπάθειας αυτής για τις αρχές.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού των Κατεχομένων

Σε δηλώσεις του, ο Τουφάν Ερχιουρμάν εξέφρασε την ελπίδα για τον εντοπισμό όλων των ανθρώπων. «Δεν θέλουμε να χάσουμε την ελπίδα. Όλη μας η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να εντοπίσουμε όλους τους ανθρώπους μας μέχρι την τελευταία δυνατή στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός των Κατεχομένων υπογράμμισε επίσης ότι το κράτος θεωρεί τον εντοπισμό των αγνοουμένων ως καθήκον, δηλώνοντας την πλήρη αφοσίωση των αρχών στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι τεχνικές δυσκολίες στην πρόσβαση του ναυαγίου

Σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των ερευνών, ο Ερχιουρμάν σημείωσε ότι ένα από τα σκάφη που συμμετέχουν διαθέτει ρομποτική τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη λειτουργία σε βάθος έως και περίπου 1.000 μέτρων.

Ωστόσο, το βυθισμένο σκάφος εκτιμάται πως βρίσκεται σε βάθος 514 μέτρων. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι, με βάση τις τρέχουσες δυνατότητες, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ναυάγιο με τη χρήση δυτών, γεγονός που καθιστά την επιχείρηση ακόμη πιο απαιτητική.

Με πληροφορίες από: cnn.gr