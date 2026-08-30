Τραγωδία στην κατεχόμενη Κερύνεια: Ναυάγιο καταμαράν με νεκρούς και αγνοούμενους

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ανοικτά της Κερύνειας, στην κατεχόμενη Κύπρο, όταν ένα επιβατικό σκάφος τύπου καταμαράν ανετράπη και τελικά βυθίστηκε. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ατόμων, ενώ δεκαεπτά επιβάτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άτομα.

Το χρονικό του ναυαγίου

Το καταμαράν, με την ονομασία «Filojet», εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σκάφος φέρεται να ανετράπη όταν άρχισε να εισέρχεται νερό εντός του.

Ο καπετάνιος, λίγο μετά τον απόπλου, παρατήρησε ότι το πλοίο έπαιρνε νερά και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το πράξει, καθώς το σκάφος πήρε γρήγορα κλίση και τελικά βυθίστηκε. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, επικράτησαν σκηνές πανικού, με πολλούς επιβάτες να αναγκάζονται να πέσουν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ο «υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» του ψευδοκράτους, Ερχάν Αρικλί, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία αυξήθηκε σε οκτώ, ενώ δεκαεπτά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής, έχουν διασωθεί 242 επιβάτες.

Ο Αρικλί ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Ωστόσο, το γεγονός ότι το πλοίο βυθίστηκε σε βάθος 514 μέτρων δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Προσέθεσε ότι αναμένεται να φτάσουν από την Τουρκία στην περιοχή, μέσα σε λίγες ώρες, ένα πλήρως εξοπλισμένο πλοίο και δύτες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έρευνες σε αυτό το μεγάλο βάθος.

Σκηνές αγωνίας και το βίντεο από το πλοίο

Η ιστοσελίδα Kibris Postasi έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο που καταγράφηκε μέσα από το καταμαράν λίγο πριν αυτό βυθιστεί. Στα πλάνα αποτυπώνονται ο πανικός και η αγωνία των επιβατών, οι οποίοι διακρίνονται να είναι όρθιοι και να φορούν τα σωσίβιά τους, καθώς το πλοίο έχει ήδη αρχίσει να παίρνει νερά.

Οι εικόνες αυτές μαρτυρούν τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβαίνοντες, καθώς το σκάφος έχανε την ευστάθειά του και βυθιζόταν στα νερά ανοικτά της Κερύνειας.

Έρευνα για τα αίτια και συλλήψεις

Από την πλευρά του, ο «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, Ουνάλ Ουστέλ, ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης θα συνεχιστούν αδιάκοπα έως ότου εντοπιστούν όλοι οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, προσέθεσε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του δυστυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, έχουν ήδη συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος του πλοίου και επτά μέλη του πληρώματος. Ο Ουστέλ χαρακτήρισε το συμβάν ως «τραγικό δυστύχημα που θα μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη ναυτική καταστροφή που έχει βιώσει η Κύπρος», εκφράζοντας τον τεράστιο πόνο που προκάλεσε.

Ο Ερχάν Αρικλί ανέφερε επίσης ότι το πλοίο «Filo Jet» είχε υποβληθεί σε έλεγχο μόλις πριν από δύο μήνες από την εταιρεία «Türk Loydu» στο ναυπηγείο «Akdeniz». Προσέθεσε ότι για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της βύθισης, πρέπει να ανακτηθεί το μαύρο κουτί του σκάφους, καθώς το νερό άρχισε να εισρέει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Enikos