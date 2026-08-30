Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Κερύνειας στην Κύπρο, όπου οκτώ επιβάτες του πλοίου που ανετράπη έχασαν τη ζωή τους και δεκαεπτά παραμένουν αγνοούμενοι. Ο καπετάνιος και επτά μέλη του πληρώματος του επιβατηγού πλοίου συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026, καθώς οι εξελίξεις γύρω από την τραγωδία χαρακτηρίζονται δραματικές. Το πλοίο, με συνολικά 279 επιβάτες, αναποδογύρισε και βυθίστηκε περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας, προκαλώντας άμεσο συναγερμό.

Οι συλλήψεις και η δικαστική έρευνα

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και επτά μελών του πληρώματος του πλοίου το απόγευμα της Κυριακής. Αυτές οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της κατεπείγουσας δικαστικής έρευνας που έχει ξεκινήσει για να διακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Ο Τουρκοκύπριος «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ ανακοίνωσε τις εξελίξεις αυτές, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με τουρκικά και κυπριακά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για τον εντοπισμό των αγνοουμένων μετά την ανατροπή του επιβατικού πλοίου. Η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο ναυάγιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο έχει φτάσει τους οκτώ επιβάτες, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά το περιστατικό. Παράλληλα, δεκαεπτά άτομα παραμένουν αγνοούμενα, προκαλώντας αγωνία στις οικογένειές τους και στις σωστικές δυνάμεις. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ανέφερε ότι υπάρχουν 23 άνθρωποι στους οποίους δεν έχει καταφέρει να φτάσει η επιχείρηση διάσωσης, τονίζοντας την πολυπλοκότητα της κατάστασης.

Το επιβατηγό πλοίο μετέφερε συνολικά 279 επιβάτες τη στιγμή της ανατροπής του. Οι εργασίες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με πολύ έντονους ρυθμούς, εστιάζοντας στις περιοχές κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, καθώς το πλοίο βρίσκεται σε βάθος άνω των 500 μέτρων, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε αυτό το σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης και ανταπόκριση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τουρκοκυπριακής Ακτοφυλακής, καθώς και πολυάριθμα σωστικά και ιδιωτικά σκάφη. Η επιχείρηση διάσωσης ενισχύθηκε και από τη συνδρομή ελικοπτέρων, τα οποία συνέβαλαν στον εντοπισμό και τη διάσωση επιβατών.

Παράλληλα, ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο για να παραλάβουν όσους χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Οι διασωθέντες επιβάτες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε ο Τουφάν Έρχιουρμαν από τους αρμόδιους, η κατάσταση της υγείας τους δεν φαίνεται να είναι σοβαρή, αν και υπήρξαν αναφορές για τραυματίες, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.

Το πλοίο «Express» και οι καταγγελίες επιζώντων

Το επιβατηγό πλοίο που ανετράπη ονομάζεται «Express» και ανήκει στην εταιρεία Filo Jet. Η ανατροπή συνέβη ενώ το πλοίο βρισκόταν σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το λιμάνι της Κερύνειας. Οι πρώτες εικόνες που κυκλοφόρησαν από το σημείο του ναυαγίου έδειχναν επιβάτες να φορούν σωσίβια και να βρίσκονται πάνω στο αναποδογυρισμένο πλοίο, προσπαθώντας να κρατηθούν.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, τραβηγμένα μέσα από το πλοίο, είναι συγκλονιστικά. Σε αυτά διακρίνονται τρομοκρατημένοι επιβάτες να ψάχνουν τρόπο διαφυγής, με πολλούς να ουρλιάζουν από φόβο, ενώ άλλοι προσπαθούν να φορέσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τα σωσίβια τους. Επιζώντες έχουν προχωρήσει σε σοβαρές καταγγελίες, δηλώνοντας ότι τους έλεγαν «δεν τρέχει τίποτα» λίγο πριν την ανατροπή του καταμαράν, γεγονός που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit