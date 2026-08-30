Ναυάγιο επιβατηγού πλοίου ανοιχτά της Κερύνειας: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης με αναφορές για νεκρούς

Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή ανοιχτά της Κερύνειας, μετά τη βύθιση ενός επιβατηγού πλοίου. Το περιστατικό αφορά σκάφος της εταιρείας Filo Denizcilik, το οποίο ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 279 άτομα στο πλοίο, ενώ αργότερα επίσημη δήλωση ανέφερε 267 επιβαίνοντες. Μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Το περιστατικό και οι πρώτες πληροφορίες

Η βύθιση του επιβατηγού πλοίου σημειώθηκε περίπου τρία ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κερύνειας, στην κατεχόμενη περιοχή. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 279 άτομα.

Το συγκεκριμένο πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το λιμάνι Τάσουτζου (Σελεύκεια) της Μερσίνας, που βρίσκεται στη νότια Τουρκία. Η είδηση της βύθισης προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών στην περιοχή.

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε πλήρη εξέλιξη

Αμέσως μετά τη βύθιση του πλοίου, ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχουν οι αρμόδιες σωστικές υπηρεσίες, σκάφη της λεγόμενης Ακτοφυλακής, καθώς και ιδιωτικά πλοιάρια που έσπευσαν να προσφέρουν τη συνδρομή τους. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων από τη θαλάσσια περιοχή.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διάσωσης, ασθενοφόρα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα στην περιοχή. Ο σκοπός είναι να παραλάβουν τους διασωθέντες και να τους παράσχουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβατών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Από το ναυάγιο υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Ο Τούρκος «πρέσβης» στα κατεχόμενα, τον οποίο επικαλείται το philenews, δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε συγκεκριμένο αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, υπάρχουν και αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των επιβαινόντων.

Μέχρι στιγμής, ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν έχει γίνει γνωστός, ούτε και η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Το «υπουργείο υγείας» του ψευδοκράτους εξέδωσε δήλωση, στην οποία αναφέρει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών υπηρεσιών στους πληγέντες.

Νεότερες δηλώσεις για τον αριθμό των επιβαινόντων και την εξέλιξη

Σύμφωνα με τον «υπουργό μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, ο οποίος ανακοίνωσε την έναρξη προσπαθειών για τη διάσωση των επιβατών και του πληρώματος, το πλοίο άρχισε να εισρέει νερό. Αυτό συνέβη όταν το σκάφος βρισκόταν σε απόσταση τεσσάρων ναυτικών μιλίων από την ακτή της Κερύνειας. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Ο Ερχάν Αρικλί διευκρίνισε επίσης ότι το πλοίο μετέφερε συνολικά 267 άτομα. Από αυτά, οι 259 ήταν επιβάτες και τα 8 μέλη του πληρώματος. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της βύθισης και την περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης διάσωσης, καθώς οι προσπάθειες συνεχίζονται αδιάκοπα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis