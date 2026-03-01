Συναγερμός στην Κύπρο: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το νησί – Στα άκρα η κλιμάκωση

Η εκτόξευση δύο πυραύλων από το Ιράν προς την Κύπρο έχει προκαλέσει ανησυχία, αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι πύραυλοι δεν στόχευαν τις βρετανικές βάσεις στο νησί. Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως οι εγκαταστάσεις δεν ήταν ο στόχος, επισημαίνοντας ότι το περιστατικό καταδεικνύει την αδιακρίτως κλιμάκωση της ιρανικής επιθετικότητας.

Ιρανική απειλή και βρετανική αντίδραση

Η αναφορά του Χίλι έγινε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκπομπής, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, που διέταξε την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών επιχειρήσεων. Ο Βρετανός υπουργός τόνισε την ανάγκη να σταματήσει το Ιράν τις επιθέσεις και να εγκαταλείψει τα προγράμματα όπλων του.

Βρετανικές δυνάμεις στην καρδιά της σύγκρουσης

Με δεδομένο ότι 300 Βρετανοί στρατιωτικοί βρίσκονταν κοντά σε στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν, μερικοί από αυτούς σε μικρή απόσταση από τα πλήγματα, η κατάσταση είναι τεταμένη. Ο Χίλι σημείωσε ότι, παρά τη δυσκολία των επιθέσεων, η Βρετανία παραμένει δεσμευμένη στην προστασία των δυνάμεών της και στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Διεθνείς ανησυχίες και επιπτώσεις

Η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθετικές ενέργειες κατά του Ιράν. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν προληπτικά πυραυλικά πλήγματα κατά στρατιωτικών υποδομών και ηγετικών προσώπων στο Ιράν. Ο Χίλι εξέφρασε την ανησυχία του για τις επιπτώσεις των επιθέσεων αυτών στην περιοχή, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 20 τρομοκρατικά σχέδια έχουν προετοιμαστεί από το Ιράν σε βρετανικό έδαφος.

Προειδοποίηση για το ιρανικό καθεστώς

Ο Βρετανός υπουργός τόνισε ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, σημειώνοντας ότι δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους και ότι το Ιράν έχει παραδώσει 50.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία. Ο Χίλι υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποφεύγοντας όμως να σχολιάσει τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Εν κατακλείδι

Το περιστατικό με τους ιρανικούς πυραύλους δημιουργεί νέα δεδομένα στην ήδη τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την Βρετανία να αναλαμβάνει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπισή του. Οι διεθνείς προκλήσεις συνεχίζονται, ενώ η ανάγκη για διπλωματία και αποκλιμάκωση της έντασης γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.