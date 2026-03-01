Η 1η Μαρτίου 2026 βρίσκει την Ανατολική Μεσόγειο σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες για εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν με κατεύθυνση την Κύπρο. Η πραγματικότητα, ωστόσο, παραμένει θολή: ενώ το Λονδίνο κάνει λόγο για άμεση απειλή που αναχαιτίστηκε, η Λευκωσία σπεύδει να καθησυχάσει τους πολίτες, διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε ένδειξη κινδύνου.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν πρόκειται για μια επικοινωνιακή ασυνεννοησία μεταξύ συμμάχων ή για μια προσπάθεια της κυπριακής κυβέρνησης να αποτρέψει τον γενικευμένο πανικό σε μια ήδη φλεγόμενη περιοχή.

Η κατηγορηματική διάψευση της Λευκωσίας

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Άμυνας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.

Καμία απειλή: «Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Λετυμπιώτης.

Συνεχής επιτήρηση: Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή βάση, διαβεβαιώνοντας ότι ο κυπριακός εναέριος χώρος παραμένει ασφαλής.

Το βρετανικό «σήμα κινδύνου» και ο ρόλος των Βάσεων

Από την άλλη πλευρά, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, παρουσίασε μια πολύ πιο σκοτεινή εικόνα.

Εκτόξευση δύο πυραύλων: Σύμφωνα με τον Χίλι, το Ιράν εκτόξευσε δύο πυραύλους προς την κατεύθυνση της Κύπρου. Αν και εκτίμησε ότι οι πύραυλοι δεν στόχευαν τις βρετανικές βάσεις στο νησί, χαρακτήρισε το περιστατικό ως απόδειξη της «αδιάκριτης κλιμάκωσης» της Τεχεράνης.

Μαχητικά στον αέρα: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, έχει ήδη διατάξει την αποστολή επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή για την ενίσχυση των αμυντικών επιχειρήσεων και την προστασία των 300 Βρετανών στρατιωτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα.



Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση σε συνεχή βάση. — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 1, 2026

Η γεωπολιτική διάσταση: Ρωσία και Πυρηνικά

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο συχνά θα έπρεπε, είναι ότι η ένταση γύρω από την Κύπρο συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη εμπλοκή του Ιράν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σύνδεση με την Ουκρανία: Ο Χίλι υπενθύμισε ότι το Ιράν έχει παραδώσει 50.000 drones στη Ρωσία, καθιστώντας το καθεστώς της Τεχεράνης άμεσο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Το «κόκκινο όριο» των πυρηνικών: Η Βρετανία επιμένει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει τη νομιμότητα των προληπτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ενώ η Λευκωσία προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της, οι διεθνείς προκλήσεις συνεχίζονται, καθιστώντας την ανάγκη για διπλωματία και σαφή επικοινωνία πιο επιτακτική από ποτέ.

Διαβάστε ακόμα: Συναγερμός στην Κύπρο: Ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς το νησί – Στα άκρα η κλιμάκωση