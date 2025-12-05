Χριστοδουλίδης: Ανακοινώθηκαν αλλαγές σε πέντε υπουργεία – Ποιοι φεύγουν και ποιοι αναλαμβάνουν

Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προχωρώντας σε αλλαγές σε πέντε υπουργεία και ένα υφυπουργείο. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Προεδρίας, ο πρόεδρος άσκησε τις συνταγματικές του αρμοδιότητες και τροποποίησε τη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι αλλαγές ανά χαρτοφυλάκιο

- Ο Γιώργος Παπαναστασίου αποχωρεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Νέος υπουργός τοποθετείται ο Μιχάλης Δαμιανός, μέχρι σήμερα υπουργός Υγείας.



- Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη θέση του Γιάννη Παναγιώτου αναλαμβάνει ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας.



- Ο Μάριος Χαρτσιώτης μετακινείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο αξίωμα του Επιτρόπου Προεδρίας.

Νέος υπουργός Δικαιοσύνης ορίζεται ο Κωνσταντίνος Φυτιρής.



- Το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει πλέον ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, στη θέση του Μιχάλη Δαμιανού.



- Από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αποχωρεί η Μαριλένα Ευαγγέλου, με διάδοχο την Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Ανάληψη καθηκόντων τη Δευτέρα

Η ορκωμοσία και επίσημη ανάληψη καθηκόντων των νέων μελών της κυβέρνησης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Με την ανακοίνωση της Προεδρίας επισημαίνεται και η ευχαριστία του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τους απερχόμενους υπουργούς για το έργο και τη συνεργασία τους.