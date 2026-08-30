Τα do's και τα don'ts της εβδομάδας: Διαφωνίες, ευκαιρίες και αλλαγές

Η εβδομάδα από 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να είναι γεμάτη ανατροπές και ευκαιρίες. Διαφωνίες από το παρελθόν ενδέχεται να επανέλθουν, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν νέες προοπτικές. Οι εντάσεις στις σχέσεις και οι υπερβολικές αντιδράσεις είναι πιθανές, όμως η περίοδος ευνοεί επίσης τη δημιουργική διάθεση και φέρνει αλλαγές προ των πυλών.

Γενικές οδηγίες για την εβδομάδα

Είναι η στιγμή να αναλάβετε τα ηνία της ζωής σας και να θυμίσετε στον εαυτό σας ποιος έχει τον έλεγχο. Στον επαγγελματικό τομέα, η ωριμότητα και η σοβαρότητα θα σας βοηθήσουν να κερδίσετε τις εντυπώσεις, ενώ λίγη δημιουργικότητα θα ενισχύσει την εικόνα σας. Στο σπίτι, είναι σημαντικό να καθαρίσετε το μυαλό σας πριν λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις, και στα ερωτικά, αξιοποιήστε τη γοητεία σας.

Αποφύγετε να επιστρέψετε στην παλιά συνήθεια να κάνετε τα πάντα μόνοι σας. Μην αφήσετε την πίεση να σας κάνει άκαμπτους στις οικογενειακές αποφάσεις. Στα επαγγελματικά, η σοβαρότητα δεν πρέπει να μεταφραστεί σε αυστηρότητα ή ξινίλα. Αν είστε ελεύθεροι, μη φοβηθείτε να κάνετε την πρώτη κίνηση στα ερωτικά, ακόμα κι αν σκέφτεστε την πιθανή απόρριψη, καθώς ένα «όχι» είναι απλά ένα «όχι».

Βάλτε σε τάξη όλα όσα έχουν μείνει στη μέση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Μιλήστε, κινηθείτε και επικοινωνήστε, χρησιμοποιώντας τη διαύγειά σας για να βρείτε λύσεις που δεν είχατε σκεφτεί. Ανοίξτε το μυαλό και την καρδιά σας στους ανθρώπους που το αξίζουν. Στα ερωτικά, επιδείξτε θάρρος και αυτοπεποίθηση, αλλά πάντα με μέτρο.

Μην επιτρέψετε στην ανάγκη σας για ασφάλεια να μετατραπεί σε ανάγκη για πλήρη έλεγχο των πάντων. Μην κλειστείτε στον εαυτό σας με την πεποίθηση ότι έτσι θα πετύχετε καλύτερα τους στόχους σας, γιατί αυτό δεν ισχύει. Στα ερωτικά, αποφύγετε να φλερτάρετε με υπερβολικό ζήλο, σαν να έχετε να δείτε άνθρωπο καιρό. Η αυτοπεποίθηση είναι ελκυστική, αλλά η υπερβολή όχι.

Θέστε νέους στόχους και αξιοποιήστε τις οικονομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ενεργοποιώντας τις γνωριμίες που μπορούν να σας ανοίξουν πόρτες. Η κοινωνικότητα αυτή την εβδομάδα είναι σύμμαχός σας, οπότε βγείτε από το σπίτι και κυκλοφορήστε. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, μιλήστε καθαρά για να λύσετε τυχόν παρεξηγήσεις και στη συνέχεια απολαύστε όμορφες στιγμές με την παρέα σας.

Συμβουλές για τους Διδύμους

Μην προσπαθήσετε να επιλύσετε ταυτόχρονα όλα τα οικογενειακά, οικονομικά, επαγγελματικά και αισθηματικά σας ζητήματα, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε άσκοπο χάος. Αν προκύψει κάποιο θέμα στο σπίτι, μην πανικοβληθείτε και μην πάρετε αποφάσεις υπό την πίεση του κόκκινου συναγερμού. Στα ερωτικά, Δίδυμε, μην περιμένετε η γνωριμία να έρθει μόνη της ενώ εσείς παραμένετε στον καναπέ. Βγείτε λίγο έξω.

Αυτοπεποίθηση και διεκδίκηση

Ζητήστε αυτό που σας αξίζει και διεκδικήστε την αναγνώριση που φαίνεται να έρχεται. Η αυτοπεποίθησή σας είναι ανεβασμένη, οπότε χρησιμοποιήστε την παραγωγικά. Μιλήστε, εκφράστε τις επιθυμίες σας και εκμεταλλευτείτε το επικοινωνιακό σας χάρισμα. Στα ερωτικά, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση.

Με πληροφορίες από: in.gr