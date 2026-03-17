Ζώδια με μεγάλη εύνοια αυτή την εβδομάδα: Τα σημαντικά για Ταύρους, Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες

Η τρέχουσα εβδομάδα φέρνει σημαντικές αστρολογικές αλλαγές που επηρεάζουν όλα τα ζώδια, αλλά τέσσερα από αυτά φαίνεται να διανύουν μια περίοδο με ιδιαίτερη εύνοια. Με την Νέα Σελήνη στους Ιχθύς και την εαρινή ισημερία, οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη και τις νέες ευκαιρίες.

Ταύρος: Νέα σχέδια και κοινωνικές επαφές

Για τους Ταύρους, αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής. Η Νέα Σελήνη ενισχύει τον κοινωνικό τους κύκλο, προσφέροντας ευκαιρίες για νέες συνεργασίες και αναζωογόνηση φιλικών σχέσεων. Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία φέρνει νέα προοπτική στα επαγγελματικά τους σχέδια, τα οποία είχαν «παγώσει» το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, με την είσοδο του Ήλιου στον Κριό, οι Ταύροι καλούνται να προσέξουν τη φυσική και πνευματική τους ισορροπία, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση.

Καρκίνος: Ευκαιρίες και επαγγελματική πρόοδος

Οι Καρκίνοι βρίσκονται σε μια καλή περίοδο για να ακολουθήσουν τους στόχους τους. Η εβδομάδα τους προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια, σπουδές και επαγγελματικές επαφές με το εξωτερικό. Η είσοδος του Ήλιου στον Κριό αναδεικνύει τη σημασία της καριέρας τους, επιτρέποντας τους να κάνουν σημαντικά βήματα προς την επίτευξη των επιδιώξεών τους. Οι καθυστερήσεις του παρελθόντος φεύγουν, επιτρέποντας τις εξελίξεις.

Σκορπιός: Δημιουργικότητα και ερωτικά ενδιαφέροντα

Για τους Σκορπιούς, η εβδομάδα αυτή φέρνει μια ανανεωμένη ενέργεια και έμπνευση. Η Νέα Σελήνη προάγει τον έρωτα και τη δημιουργικότητα, επιτρέποντάς τους να εκφραστούν με νέους τρόπους. Η ορθή πορεία του Ερμή διευκολύνει την κατανόηση και την αποσαφήνιση καταστάσεων που τους είχαν μπερδέψει. Επιπλέον, η είσοδος του Ήλιου στον Κριό τους καλεί να δώσουν προσοχή στην καθημερινότητά τους και την υγεία τους, προάγοντας πρακτικές αλλαγές.

Ιχθύες: Νέες αρχές και αποφάσεις

Οι Ιχθύες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Νέα Σελήνη στο ζώδιό τους σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας πορείας. Αυτή η περίοδος φέρνει βελτίωση στην επικοινωνία και απομάκρυνση παρεξηγήσεων. Οι αποφάσεις γίνονται πιο καθαρές, ενώ η είσοδος του Ήλιου στον Κριό φέρνει ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα, απαιτώντας όμως και σωστή διαχείριση.

Μια εβδομάδα γεμάτη ευκαιρίες

Αυτή η εβδομάδα διαγράφει μια σημαντική αλλαγή στην ενέργεια των ζωδίων. Ταύρος, Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύες φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα, με τις συνθήκες να γίνονται πιο ευνοϊκές για νέα σχέδια και αποφάσεις. Η πρόοδος και η ανάπτυξη είναι εφικτές, καθώς οι καθυστερήσεις του παρελθόντος υποχωρούν.

Η εβδομάδα αυτή προμηνύει θετικές εξελίξεις για τα ζώδια που αναφέρθηκαν, καθώς οι αστρολογικές συγκυρίες ενδυναμώνουν τις προοπτικές τους. Η Νέα Σελήνη και η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία προσφέρουν την ευκαιρία για ανανέωση και πρόοδο, κάτι που οι Ταύροι, Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες μπορούν να εκμεταλλευτούν. Είναι μια καλή στιγμή για να προχωρήσουν σε αποφάσεις και σχέδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν θετικά την καθημερινότητά τους.

