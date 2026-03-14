Πόσο ταιριάζουν τα ζώδια μας στον έρωτα: Αναλύοντας τις σχέσεις

Εξερευνώντας τις συμβατότητες των ζωδίων στον έρωτα

Η αστρολογία μας προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά στις σχέσεις, αποκαλύπτοντας με ποια ζώδια μπορούμε να συμβιώσουμε καλύτερα. Αν και δεν υπάρχουν απόλυτοι κανόνες, τα χαρακτηριστικά των ζωδίων μπορούν να μας δείξουν ποιες είναι οι πιο αρμονικές και ποιες οι λιγότερο συμβατές σχέσεις. Ας δούμε αναλυτικά ποια ζώδια ταιριάζουν και ποια όχι.

Κριός: Δυναμισμός και πάθος

Ο Κριός, σύμφωνα με την παραδοσιακή αστρολογία, ταιριάζει καλύτερα με Κριούς, Δίδυμους, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόους. Αντίθετα, οι σχέσεις με Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Ζυγούς, Σκορπιούς και Αιγόκερους είναι λιγότερο επιτυχείς.

Άνδρες Κριοί

Οι άνδρες Κριοί είναι πιο πιθανό να παντρευτούν γυναίκες Κριούς και λιγότερο πιθανό να επιλέξουν Σκορπιούς. Η υψηλή στατιστική διαζυγίου με γυναίκες Λέοντες οφείλεται στη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο πεισματάρικα ζώδια. Η ζήλια του Σκορπιού και η ανάγκη του Κριού για ελευθερία δημιουργούν τριβές.

Γυναίκες Κριοί

Οι γυναίκες Κριοί συχνά επιλέγουν άνδρες Κριούς, Λέοντες ή Τοξότες για το γάμο τους, ενώ οι Καρκίνοι δεν είναι ιδανική επιλογή. Η ασυμβατότητά τους προκύπτει από τις διαφορετικές προτιμήσεις και την προσωπικότητα των δύο ζωδίων.

Ταύρος: Σταθερότητα και αισθητική

Ο Ταύρος ταιριάζει με Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Αιγόκερους και Ιχθείς, ενώ οι σχέσεις με Κριούς, Λέοντες, Σκορπιούς, Τοξότες και Υδροχόους είναι λιγότερο ευνοϊκές.

Άνδρες Ταύροι

Οι άνδρες Ταύροι προτιμούν να παντρεύονται γυναίκες Ταύρους και Ζυγούς. Η ηρεμία και η αισθητική που μοιράζονται με τις Ζυγούς τους προσελκύει, ενώ οι Λέοντες, με την ανάγκη τους για κοινωνικότητα και ενθουσιασμό, δεν ταιριάζουν με την προτίμηση του Ταύρου για μια ήρεμη ζωή.

Γυναίκες Ταύροι

Οι γυναίκες Ταύροι τείνουν να παντρεύονται άνδρες Ταύρους. Οι σχέσεις με Σκορπιούς είναι συχνά προβληματικές, καθώς τα πεισματάρικα χαρακτηριστικά τους δημιουργούν συγκρούσεις. Αντίθετα, η σταθερότητα του Ταύρου προσφέρει ισορροπία στον επιπόλαιο Δίδυμο.

Δίδυμοι: Επικοινωνία και ποικιλία

Οι Δίδυμοι είναι πιο συμβατοί με Κριούς, Δίδυμους, Λέοντες, Ζυγούς και Υδροχόους, ενώ οι σχέσεις με Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους, Τοξότες και Ιχθύες είναι λιγότερο ευνοϊκές.

Άνδρες Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι άνδρες προτιμούν γυναίκες Δίδυμους, καθώς η επικοινωνία τους είναι ισχυρή. Ωστόσο, η σχέση τους με Αιγόκερους είναι συχνά προβληματική, καθώς οι Δίδυμοι θεωρούν τους Αιγόκερους υπερβολικά αυστηρούς και επιφυλακτικούς.

Γυναίκες Δίδυμοι

Οι γυναίκες Δίδυμοι είναι πιο πιθανό να παντρευτούν άνδρες Δίδυμους. Οι σχέσεις με Σκορπιούς και Τοξότες είναι συχνά εύθραυστες, καθώς οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη ζωή δυσκολεύουν τη συμβίωση.

Καρκίνος: Συναίσθημα και οικογένεια

Ο Καρκίνος ταιριάζει με Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Ιχθείς, ενώ δεν ταιριάζει με Κριούς, Δίδυμους, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους.

Άνδρες Καρκίνοι

Οι άνδρες Καρκίνοι είναι πιο πιθανό να παντρευτούν γυναίκες Καρκίνους. Η κοινή τους επιθυμία για οικογενειακή ζωή και η ευαισθησία τους τους κρατάει κοντά. Αντίθετα, οι σχέσεις με Κριούς είναι δύσκολες λόγω των διαφορετικών προσωπικοτήτων.

Γυναίκες Καρκίνοι

Οι γυναίκες Καρκίνοι τείνουν να χωρίζουν συχνά τους άνδρες Υδροχόους, καθώς η ανάγκη τους για σταθερότητα συγκρούεται με την επιθυμία του Υδροχόου για αλλαγές. Αντίθετα, οι σχέσεις τους με Ταύρους και Καρκίνους είναι πιο σταθερές.

Η αστρολογία προσφέρει μια ενδιαφέρουσα προοπτική για τις ερωτικές σχέσεις, αναδεικνύοντας τις συμβατότητες και τις διαφορές ανάμεσα στα ζώδια. Αν και δεν πρέπει να είναι ο μόνος παράγοντας που καθορίζει τις σχέσεις, η κατανόηση των χαρακτηριστικών των ζωδίων μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή συντρόφου και στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων.

ΛΕΩΝ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Λέοντες ταιριάζουν με Κριούς, Δίδυμους, Ζυγούς και ο Τοξότες. Ταιριάζουν λιγότερο με Ταύρους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους, Υδροχόους και Ιχθείς.

Άντρες Λέοντες

Οι άνδρες Λέοντες παντρεύονται συχνότερα Κριούς γυναίκες, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να παντρευτούν Υδροχόους. Επίσης, είναι λιγότερο πιθανό να χωρίσουν τις γυναίκες Κριούς. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη παραδοσιακή Αστρολογία, οι Λέοντες άνδρες είναι πιο πιθανό να χωρίσουν Ζυγούς γυναίκες, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζώδιο.

Οι Λέοντες άνδρες και οι γυναίκες Κριοί κάνουν καλά μαζί, διότι και οι δύο είναι εξωστρεφείς, με ενθουσιασμό για την αναζήτηση και την ανάληψη ρίσκων. Τόσο ο Λέων όσο και ο Κριός, συνήθως έχουν ένα ενδιαφέρον για τα ομαδικά αθλήματα ή άλλες φυσικές δραστηριότητες, όπως την πεζοπορία, τις πολεμικές τέχνες ή ακόμα και τα extreme sports,όπως αλεξιπτωτισμό ή ελεύθερη πτώση, οπότε είναι πιθανό να κάνουν πολλά από τα ίδια πράγματα. Χωρίζουν περισσότερο από τις γυναίκες Ζυγούς, γιατί οι ερωτύλοι Ζυγοί δεν εξασφαλίζουν πάντοτε στους Λέοντες το επίκεντρο της προσοχής. Οι Λέοντες άνδρες φυσικά, ενοχλούνται από αυτό.

Γυναίκες Λέοντες

Οι γυναίκες Λέοντες είναι λιγότερο πιθανό, να παντρευτούν άνδρες Ταύρους, διότι μπορεί να τους βρουν πολύ προβλέψιμους και συνηθισμένους. Είναι όμως πιο πιθανό, να χωρίσουν τον Κριό και τον Τοξότη και λιγότερο πιθανό, να χωρίσουν τον Υδροχόο και τον Ζυγό. Ενώ οι Λέοντες άνδρες, μπορεί να προσελκύονται στην ανταγωνιστικότητα από μια Κριό (ακόμη και τη μαχητικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις),οι Λέοντες γυναίκες δεν μπορούν να το βρουν, ως ελκυστικό.

Σε έναν πολιτισμό που οι άντρες είναι πιο επιθετικοί, ο φυσικός δυναμισμός του Κριού μπορεί να επιδεινωθεί, σε σημείο που ορισμένες γυναίκες Λέοντες το βρίσκουν λίγο υπερβολικό. Με τους Τοξότες δεν μπορούν να έχουν διάρκεια, διότι συνήθως έχουν πάντα τα μάτια τους αλλού και ψάχνουν για την επόμενη περιπέτεια. Οι γυναίκες Λέοντες θέλουν να είναι το επίκεντρο του εραστή τους.

Οι γάμοι, μεταξύ του Λέοντα και του Υδροχόου, τείνουν να διαρκούν κι αυτό γιατί οι Υδροχόοι μπορεί να είναι αρκετά πιστοί, όταν βρεθεί ένα πρόσωπο που πληροί τα εκκεντρικά τους κριτήρια. Κι αν και το συναισθηματικό στυλ των δύο ζωδίων είναι σε αντίφαση, υπάρχει το κοινό έδαφος της εξωστρέφειας και της γενναιοδωρίας, που μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Παρθένοι ταιριάζουν με Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους. Ταιριάζουν λιγότερο με Κριούς, Δίδυμους, Λέοντες, Τοξότες, Υδροχόους και Ιχθείς.

Άντρες Παρθένοι

Οι άνδρες Παρθένοι παντρεύονται Παρθένους γυναίκες συχνότερα, από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο και χωρίζουν πιο συχνά από γυναίκες Κριούς. Κι αυτό, γιατί ο Κριός είναι μαχητικός, διεκδικητικός, επιδιώκει τον ενθουσιασμό και απολαμβάνει την ανάληψη ρίσκων, ενώ η Παρθένος τείνει προς τη σύνεση και την πρακτικότητα. Η Παρθένος μπορεί να βρει τον Κριό ανεύθυνο, ενώ ο Κριός θα δει την Παρθένο άσκοπα ανήσυχη και περιοριστική. Οι Κριοί επίσης έχουν την τάση να προκαλούν και να φέρνουν τα ζητήματα στο φως, ενώ οι Παρθένοι είναι πολύ ήρεμοι.

Γυναίκες Παρθένοι

Οι γυναίκες Παρθένοι παντρεύονται συνήθως Παρθένους άνδρες και είναι λιγότερο πιθανό, να παντρευτούν έναν Ιχθύ. Κι αυτό γιατί η Παρθένος, είναι ένα ζώδιο με θέληση και αυτοέλεγχο και τείνει να επεξεργαστεί τη ζωή, μέσω της νόησης και όχι των συναισθημάτων.

Οι Ιχθείς αντιθέτως, στερούνται λογικής και λειτουργούν με το συναίσθημα, γι’ αυτό οι γυναίκες Παρθένοι δυσκολεύονται να τους αντιμετωπίσουν ή ακόμη και να τους κατανοήσουν. Οι Ιχθείς μπορεί να βρουν την Παρθένο ψυχρή και αναίσθητη, ενώ η Παρθένος μπορεί να βλέπει τον Ιχθύ ως μη πρακτικό, μη ρεαλιστικό και αφελή.

ΖΥΓΟΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Ζυγοί ταιριάζουν με Διδύμους, Λέων, Ζυγό, Τοξότη και Υδροχόο. Λιγότερο με Κριό, Καρκίνο, Αιγόκερω και Ιχθύ.

Άντρες Ζυγοί

Δύο Ζυγοί κάνουν ένα καλό δίδυμο, με το υψηλότερο ποσοστό γάμου και το χαμηλότερο ποσοστό διαζυγίου και για τα δύο φύλα. Οι Ζυγοί έχουν την τάση να αποφεύγουν τη σύγκρουση, οπότε για να δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα σε δύο Ζυγούς είναι απίθανο. Και οι δύο έχουν μια ισχυρή αισθητική εκτίμηση, αγάπη για την τελειότητα και την ανάγκη για εσωτερική αρμονία.

Οι άνδρες Ζυγοί χωρίζουν συχνότερα με γυναίκες Κριούς, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Ο Κριός λύνει τις διαφορές του με διαπληκτισμούς, ενώ ο Ζυγός το απεχθάνεται. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση, στην οποία ο Κριός προκαλεί και ο Ζυγός κάνει υποχωρήσεις. Οπότε δεν υπάρχει επικοινωνία.

Γυναίκες Ζυγοί

Οι γυναίκες Ζυγοί είναι πιο πιθανό, να παντρευτούν Ταύρους και Ζυγούς άνδρες και να χωρίσουν από Λέοντες. Αν και οι Λέοντες είναι θεωρητικά ένα συμβατό ζώδιο, το φλερτ των Ζυγών και η ανάγκη του Λέοντα να είναι το κέντρο της προσοχής, δε συμβιβάζονται. Οι Ζυγοί γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό, να χωρίσουν από Ζυγούς άνδρες. Υπάρχει ένα γερό θεμέλιο με Ζυγούς -Ταύρους. Αν και υπάρχουν ορισμένες διαφορές, μεταξύ των δύο ζωδίων και οι δύο δε θέλουν τις εντάσεις. Μοιράζονται την αγάπη για αρμονία και την ανάγκη για ένα άνετο και όμορφο περιβάλλον.

Οι γυναίκες Ζυγοί, εκτιμούν τη δύναμη του Ταύρου και την αποφασιστικότητά του, ενώ οι Ταύροι την αξία, τη φινέτσα και την τάξη του Ζυγού. Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι ήρεμοι Ζυγοί, είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν το περίφημο πείσμα του Ταύρου. Οι γυναίκες Ζυγοί είναι λιγότερο πιθανό να παντρευτούν άνδρες Ιχθείς. Δεδομένου ότι οι Ιχθείς, τείνουν προς ακραίες καταστάσεις και οι Ζυγοί ποθούν την ισορροπία και είναι φυσικό να μην ταιριάζουν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Σκορπιοί ταιριάζουν με Καρκίνο, Παρθένο, Αιγόκερω και Ιχθύ. Δεν ταιριάζουν με Κριό, Δίδυμο, Λέων, Τοξότη και Υδροχόο.

Άντρες Σκορπιοί

Οι άνδρες Σκορπιοί παντρεύονται πιο συχνά γυναίκες Ιχθείς και λιγότερο συχνά Διδύμους και άλλους Σκορπιούς. Τις περισσότερες φορές, χωρίζουν Ταύρους και Διδύμους γυναίκες. Το υψηλό ποσοστό χωρισμών, μεταξύ Σκορπιού άνδρα και γυναίκας Διδύμου, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Σκορπιός είναι βαθύς, μελαγχολικός, έντονος και μυστικός, ενώ οι Δίδυμοι είναι κοινωνικοί, ανοιχτοί, παρορμητικοί και ομιλητικοί. Οι Δίδυμοι έχουν την τάση να εκνευρίσουν τον Σκορπιό, προσπαθώντας να πάρουν πληροφορίες, ενώ ο Σκορπιός θα πεισμώσει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο.

Ο Σκορπιός ψάχνει βαθιά, ενώ οι Δίδυμοι ανακατεύονται σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ο Σκορπιός είναι επίσης άκαμπτος σε αναλήψεις υποχρεώσεων, ενώ οι Δίδυμοι είναι επιπόλαιοι. Ενώ οι Δίδυμοι ανέχονται περισσότερο αυτές τις συμπεριφορές σε άλλους, οι Σκορπιοί δεν το αντέχουν καθόλου.

Όσο για το υψηλότερο ποσοστό χωρισμών, μεταξύ Σκορπιού άνδρα και γυναίκα Ταύρο, το πρόβλημα μπορεί να προκύψει από το γεγονός, ότι και οι δύο είναι πεισματάρηδες, σταθεροί στις απόψεις τους και επιρρεπείς σε ζήλια. Εδώ υπάρχει μεγάλο δυναμικό, για συγκρούσεις.

Γυναίκες Σκορπιοί

Οι γυναίκες Σκορπιοί παντρεύονται Ιχθείς άνδρες πιο συχνά και λιγότερο, παντρεύονται Κριούς και Υδροχόους άνδρες. Οι γυναίκες Σκορπιοί είναι λιγότερο πιθανό, να χωρίσουν από Δίδυμους και Ιχθείς άνδρες. Ο συνδυασμός Κριός-Σκορπιός μπορεί να προβάλει σοβαρές διαμάχες για την εξουσία, επειδή τα δύο ζώδια έχουν την ανάγκη να έχουν τον έλεγχο, ενώ η υπερβολική ανάγκη του Υδροχόου για ελευθερία έρχεται σε αντίθεση, με τον κτητικό Σκορπιό.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Τοξότες ταιριάζουν με Κριό, Λέων, Ζυγό, Τοξότη και Υδροχόο. Λιγότερο με Ταύρο, Δίδυμο, Καρκίνο, Παρθένο, Σκορπιό, Αιγόκερω και Ιχθύ.

Άντρες Τοξότες

Οι άνδρες Τοξότες πιο συχνά, παντρεύονται Κριούς και Τοξότες γυναίκες και πιο συχνά, χωρίζουν από Δίδυμους και Λέοντες. Οι άνδρες Τοξότες είναι λιγότερο πιθανό, να παντρευτούν Αιγόκερους και Ιχθείς γυναίκες και λιγότερο πιθανό, να χωρίσουν από Κριούς και Υδροχόους. Οι άνδρες Τοξότες χωρίζουν πιο συχνά με γυναίκες Λέοντες, επειδή οι Τοξότες έχουν την τάση να διασπάνε την προσοχή τους, σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και οι Λέοντες γυναίκες δεν αντέχουν, αν δεν παίρνουν αρκετή προσοχή από τους συντρόφους τους.

Οι Δίδυμοι και ο Τοξότης εύκολα βαριούνται και αυτό μπορεί να συμβάλει περισσότερο, στο χωρισμό. Ο Τοξότης και οι Δίδυμοι, βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση για νέες εμπειρίες κι αυτός ο συνδυασμός, μπορεί να κολλήσει από έλλειψη δύναμης. Ο Κριός και ο Τοξότης κάνουν ένα καλό δίδυμο, γιατί και οι δύο έχουν την τάση να απολαμβάνουν τις ίδιες αναζητήσεις και έχουν ενθουσιασμό.

Και οι δύο, έχουν επίσης την τάση προς την εντιμότητα και την αισιοδοξία. Ο Υδροχόος, έχει επίσης την ικανότητα να τραβήξει την προσοχή του Τοξότη. Και τα δύο ζώδια είναι ανοιχτόμυαλα, φιλοσοφημένα και συχνά, κάπως εκκεντρικά και επαναστατικά. Έτσι υπάρχει ένας διανοητικός αγώνας και ο συναισθηματικά ανεξάρτητος Υδροχόος, είναι λιγότερο πιθανό να ενοχλείται από την αγένεια ή την αναισθησία του Τοξότη, ενώ ο Τοξότης είναι σε καλύτερη θέση να κατανοήσει την ανάγκη του Υδροχόου, να περνά το χρόνο του με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους.

Οι Τοξότες και οι Αιγόκεροι μπορεί να έχουν λιγότερη τύχη, διότι ο Αιγόκερως απαιτεί ασφάλεια και μία σταθερή βάση στο σπίτι, ενώ ο Τοξότης μπορεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα για μία περιπέτεια. Η αδιακρισία του Τοξότη και η διπλωματία του Αιγόκερου, μπορεί επίσης να έρθουν σε σύγκρουση. Ο Ιχθύς και ο Τοξότης μπορεί να έχουν δυσκολίες, επειδή ο καυστικός λόγος του Τοξότη και η ευαισθησία του Ιχθύ κάνει έναν ασταθή συνδυασμό. Στη χειρότερη περίπτωση, ο Τοξότης θα βρει τον Ιχθύ πάρα πολύ εξαρτημένο, ενώ ο Ιχθύς βλέπει τον Τοξότη ως σκληρό και εγωιστή.

Γυναίκες Τοξότες

Οι γυναίκες Τοξότες παντρεύονται Τοξότες άνδρες πιο συχνά. Δύο Τοξότες συμφωνούν στις αξίες τους όπως, η αγάπη για ταξίδια. Έχουν μια φιλοσοφική προοπτική και την επιθυμία να κατέχουν γνώση. Και οι δύο είναι ανεξάρτητοι, δεν τείνουν προς τη ζήλια και οι Τοξότες συνήθως χρειάζονται λίγη συναισθηματική επιβεβαίωση.

Είναι ενδιαφέρον ότι οι Τοξότες γυναίκες, δε δείχνουν έντονη τάση να παραμένουν ή να χωρίζουν από κάποιο συγκεκριμένο ζώδιο. Αυτό, μπορεί να έχει να κάνει με την ευρύτητα πνεύματος και την κοινωνική φιλοπεριέργεια του Τοξότη. Οι Τοξότες γυναίκες, με την έμφυτη περιέργειά τους για την ανθρώπινη φύση, μπορεί να ενδιαφέρονται για μια ευρύτερη ποικιλία ανθρώπων, απ’ ότι τα άλλα ζώδια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Αιγόκεροι ταιριάζουν με Ταύρους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθείς. Λιγότερο με Κριό, Δίδυμο, Λέοντα, Ζυγό, Τοξότη και Υδροχόο.

Άντρες Αιγόκεροι

Οι άνδρες Αιγόκεροι παντρεύονται πιο συχνά γυναίκες Αιγόκερους, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να χωρίσουν από γυναίκες Ιχθείς. Οι Αιγόκεροι και οι Ιχθείς φαίνεται να έχουν μια καλή προοπτική για μακροπρόθεσμη σχέση, η οποία αντικατοπτρίζει τη συμπληρωματικότητα αυτών των δύο ζωδίων. Ο Αιγόκερως παρέχει τη σταθερή βάση που έχουν ανάγκη οι Ιχθείς, ενώ οι Ιχθείς ενθαρρύνουν τον Αιγόκερω να βγει από το καβούκι του, να εμπιστευθεί και να νιώσει συναίσθημα. Και τα δύο ζώδια έχουν την τάση να είναι προσεκτικά με τα χρήματα, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα των οικονομικών διαφωνιών.

Γυναίκες Αιγόκεροι

Οι γυναίκες Αιγόκεροι είναι πιο πιθανό, να παντρευτούν έναν άλλο Αιγόκερω και τείνουν να αποφεύγουν, να παντρεύονται Τοξότες. Η υψηλότερη στατιστική διαζυγίου για τις γυναίκες Αιγόκερους, είναι οι άνδρες Δίδυμοι. Οι γυναίκες Αιγόκεροι παντρεύονται άνδρες Τοξότες λιγότερο συχνά, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ζώδιο.

Η εξωστρεφής και περιπετειώδης φύση του Τοξότη, είναι διαμετρικά αντίθετη με την εσωστρεφή, προσεκτική και διπλωματική φύση του Αιγόκερου. Ο Αιγόκερως είναι επίσης πιθανό, να βρει τον Τοξότη αναξιόπιστο, ενώ ο Τοξότης μπορεί να βρει τον Αιγόκερω καταπιεστικό. Ο Τοξότης, δεν μπορεί να ξεκλειδώσει την κρυμμένη ζεστασιά του Αιγόκερου και ο Αιγόκερως είναι διατεθειμένος να κάνει τον Τοξότη να αισθάνεται, ότι καταπνίγεται.

Το υψηλότερο ποσοστό διαζυγίων μεταξύ, Αιγόκερων γυναικών και ανδρών Διδύμων, πιθανότατα οφείλεται στη σύγκρουση των δύο προσωπικοτήτων. Ο ήσυχος, στοχαστικός και σοβαρός Αιγόκερως και ο ομιλητικός, παρορμητικός και παιχνιδιάρικος Δίδυμος, δεν είναι το καλύτερο ζευγάρι για μια μακροπρόθεσμη σχέση. Υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί διαπληκτισμοί, λόγω του ότι ο Αιγόκερως θεωρεί τον Δίδυμο ως αναξιόπιστο και οι Δίδυμοι θεωρούν τον Αιγόκερω βαρετό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Υδροχόοι ταιριάζουν με Κριούς, Δίδυμους, Ζυγούς, Τοξότες και Υδροχόους. Λιγότερο με Ταύρους, Καρκίνους, Λέοντες, Παρθένους, Σκορπιούς και Αιγόκερους.

Άντρες Υδροχόοι

Οι άνδρες Υδροχόοι πιο συχνά παντρεύονται γυναίκες Υδροχόους και είναι λιγότερο πιθανό, να παντρευτούν Ταύρους και Σκορπιούς. Όσο για το διαζύγιο, χωρίζουν τις περισσότερες φορές με Δίδυμους και Καρκίνους γυναίκες, αλλά είναι λιγότερο πιθανό, να πάρουν διαζύγιο με Κριούς και Λέοντες.

Δύο Υδροχόοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα, ανέχονται ό ένας τις ιδιορρυθμίες και τις ιδιαιτερότητες του άλλου και δίνουν ο ένας στον άλλο, προσωπική ελευθερία. Παρά το γεγονός, ότι δύο Υδροχόοι μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση επειδή απολαμβάνουν την πνευματική διέγερση μιας καλής συζήτησης, δεν είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στα άκρα και να βλάψουν συναισθηματικά, ο ένας τον άλλο.

Οι άνδρες Υδροχόοι έχουν λιγότερη τύχη με Ταύρο, Σκορπιό και Καρκίνο. Αυτά τα ζώδια, είναι όλα επιρρεπή σε ζηλοτυπία και οι Υδροχόοι μπορεί να τα βρουν πολύ κτητικά. Απροσδόκητα, οι Υδροχόοι και οι Δίδυμοι κατέχουν υψηλό ποσοστό διαζυγίου, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται περισσότερο, στο ότι και οι δύο είναι ζώδια παρορμητικά, βαριούνται εύκολα και έχουν την τάση να αναζητούν την καινοτομία.

Δε θέλουν και οι δύο τη δέσμευση και τα πράγματα μπορεί να διαλυθούν ξαφνικά και φυσικά, όταν ο ένας από τους δύο αναζητήσει έναν καινούργιο σύντροφο. Ο Κριός και ο Υδροχόος, είναι δύο ζώδια με κλίση προς την τιμιότητα, τη γενναιοδωρία, την εξωστρέφεια, το πολιτικό ενδιαφέρον και προσπαθούν για νέα πράγματα.

Ως εκ τούτου, έχουν μια καλύτερη τύχη να τα πάνε καλά μεταξύ τους. Ο Λέων με τον Υδροχόο, μοιράζονται μερικά από τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά που μοιράζεται με τον Κριό, δηλαδή την κοινωνικότητα, τη γενναιοδωρία και την ειλικρίνεια, τα οποία είναι τα θεμέλια για μια μακρόχρονη σχέση.

Γυναίκες Υδροχόοι

Οι γυναίκες Υδροχόοι παντρεύονται Υδροχόους άνδρες πιο συχνά, αλλά τείνουν να αποφεύγουν να παντρεύονται Λέοντες. Είναι λιγότερο πιθανό, να ζητήσουν διαζύγιο από έναν Τοξότη. Οι γυναίκες Υδροχόοι και οι άντρες Τοξότες φαίνεται να τα πάνε καλά μαζί από το ότι, δεν έχουν ιδιαίτερη τάση να είναι κτητικοί. Και οι δύο είναι εξαιρετικά εξωστρεφής, οπότε είναι πιθανό να μοιράζονται μια καλή κοινωνική ζωή μαζί.

Και οι δύο τείνουν, να έχουν κοινά ενδιαφέροντα, είτε κοινωνικά ή οικονομικά. Τείνουν, στην εξερεύνηση φιλοσοφικών ζητημάτων και έχουν και οι δύο κάπως την τάση, στην εκκεντρικότητα. Γιατί οι γυναίκες Υδροχόοι, αποφεύγουν να παντρεύονται άντρες Λέοντες ενώ οι Λέοντες γυναίκες, φαίνεται να είναι μια καλή προοπτική για τους Υδροχόους άνδρες; Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι Λέοντες άνδρες είναι λιγότερο διατεθειμένοι να παραχωρήσουν στις γυναίκες Υδροχόους την ανάγκη τους για ανεξαρτησία και ελευθερία, απ’ ότι οι γυναίκες Λέοντες.

ΙΧΘΥΣ

Η παραδοσιακή Αστρολογία θεωρεί ότι οι Ιχθείς ταιριάζουν με Ταύρους, Καρκίνους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθείς. Λιγότερο με Κριούς, Δίδυμους, Λέοντες, Παρθένους, Ζυγούς και Τοξότες.

Άντρες Ιχθείς

Οι άνδρες Ιχθείς συχνότερα παντρεύονται και είναι λιγότερο πιθανό, να χωρίσουν από Σκορπιούς γυναίκες. Είναι λιγότερο πιθανό, να παντρευτούν Παρθένους και Ζυγούς γυναίκες. Οι Ιχθείς και ο Σκορπιός κάνουν ένα καλό δίδυμο. Με δύο τέτοια βαθιά, διαισθητικά ζώδια, υπάρχει το δυναμικό για μια εξαιρετικά βαθιά σύνδεση. Η διαπίστωση ότι οι Ιχθείς άνδρες είναι λιγότερο διατεθειμένοι να παντρευτούν Παρθένους και Ζυγούς, είναι επίσης σύμφωνη με τη παραδοσιακή Αστρολογία.

Άκρως λογικοί, πρακτικοί και ανεξάρτητοι πνευματικά οι Παρθένοι και ευαίσθητοι, με πάθος και δεκτικοί οι Ιχθείς, δεν κάνουν καλό ζευγάρι. Και οι Ιχθείς χρειάζονται να είναι μόνοι για χρόνο, για να επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη των Ζυγών που συνήθως, αφιερώνουν πολύ χρόνο στους άλλους.

Γυναίκες Ιχθείς

Οι γυναίκες Ιχθείς έχουν περισσότερες πιθανότητες να παντρευτούν άνδρες Σκορπιούς, αποφεύγοντας τους Τοξότες πιο συχνά. Ο Αιγόκερως, είναι το ζώδιο με το οποίο έχουν το χαμηλότερο ποσοστό διαζυγίου. Οι Ιχθείς έχουν ανάγκη από συναισθηματική διαβεβαίωση και άνεση, ενώ ο Τοξότης, αν και γενναιόδωρος, έχει την τάση να είναι αναίσθητος.

Η αδεξιότητα του Τοξότη, μπορεί να οδηγήσει σε άσχημα συναισθήματα τους Ιχθείς, ενώ ο Τοξότης μπορεί να βρει τον Ιχθύ πολύ προσκολλημένο. Επίσης, η αλόγιστη σπατάλη του Τοξότη είναι αντίθετη με τη δημοσιονομική σύνεση των Ιχθύων.

Οι Ιχθείς και οι Αιγόκεροι αλληλοσυμπληρώνονται. Οι Ιχθείς είναι το πιο κατάλληλο ζώδιο, για να κάνει τον Αιγόκερω να ανοιχθεί και να δείξει τα συναισθήματά του, ενώ ο Αιγόκερως μπορεί να προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια στους Ιχθείς. Και τα δύο ζώδια επίσης, έχουν την τάση να είναι προσεκτικά με τα χρήματα, έτσι διαμάχες για τα οικονομικά είναι λιγότερο πιθανές.

