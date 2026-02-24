«Ανάδρομος Ερμής» και «εκρηκτικές όψεις»: Ζώδια που δοκιμάζονται την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου

Η τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου προβλέπεται δυναμική και γεμάτη ανατροπές για όσους ανήκουν σε συγκεκριμένα ζώδια. Ο Ερμής, που θα βρεθεί σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες, σε συνδυασμό με τις εκρηκτικές όψεις του Άρη και του Ουρανού, δημιουργεί ένα σκηνικό που απαιτεί προσοχή και ψυχραιμία.

Ανάδρομος Ερμής: Σύγχυση και επιστροφές

Στις 26 Φεβρουαρίου, ο Ερμής ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στους Ιχθύες, προκαλώντας σύγχυση στην επικοινωνία και ενδεχόμενες επιστροφές από το παρελθόν. Αυτή η αστρολογική κίνηση μπορεί να φέρει καθυστερήσεις και παρανοήσεις, ενώ αναδεικνύει τη νοσταλγία και την επαναφορά παλιών συναισθημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε επικοινωνίες και μετακινήσεις, καθώς η λογική σκέψη δίνει τη θέση της στη συναισθηματική θολούρα.

Εκρηκτικές όψεις Άρη και Ουρανού: Απρόβλεπτες εξελίξεις

Στις 27 Φεβρουαρίου, οι όψεις του Άρη με τον Ουρανό δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, φέρνοντας νευρικότητα και ξαφνικές αλλαγές. Οι παρορμητικές αποφάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ψυχραιμία και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις, καθώς οι συνέπειες μπορεί να είναι μακροχρόνιες.

Ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Ταύρος

Για τους Ταύρους, οι επιστροφές ατόμων από το παρελθόν είναι πιθανές, ενώ οι επικοινωνιακές δυσκολίες μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική τους ζωή. Με το τετράγωνο Άρη-Ουρανού, οι εντάσεις στο χώρο εργασίας ενδέχεται να αυξηθούν, γι' αυτό απαιτείται προσοχή και αυτοσυγκράτηση.

Λέων

Οι Λέοντες θα βιώσουν έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, καθώς σχέσεις από το παρελθόν μπορεί να κάνουν την επανεμφάνισή τους. Η σύγκρουση ανάμεσα σε καριέρα και προσωπικές σχέσεις είναι πιθανή, καθιστώντας απαραίτητη την προσεκτική διαχείριση των προτεραιοτήτων.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί θα δουν την επιστροφή παλιών ερωτικών σχέσεων και συναισθημάτων, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Η εκρηκτική ενέργεια του Άρη μπορεί να επιφέρει εντάσεις στις σχέσεις, ωστόσο η αυτοσυγκράτηση μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις.

Υδροχόος

Για τους Υδροχόους, ο ανάδρομος Ερμής φέρνει οικονομικές προκλήσεις, με απρόβλεπτα έξοδα και καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η σύγκρουση Άρη-Ουρανού στο ζώδιό τους μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα και παρεξηγήσεις, γι' αυτό είναι σημαντικό να αποφύγουν ρίσκα και παρορμητικές κινήσεις.

Αυτή η εβδομάδα προσφέρει μια ευκαιρία για εσωτερική ενδοσκόπηση και αναθεώρηση, καλώντας μας να επανεξετάσουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Αν οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι καταφέρουν να διαχειριστούν σωστά την πίεση που θα αντιμετωπίσουν, θα μπορέσουν όχι μόνο να αποφύγουν τις ρήξεις, αλλά και να επιτύχουν ουσιαστική πρόοδο.

