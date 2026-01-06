Ζώδια Σήμερα: Τι λένε τα άστρα για τα Θεοφάνια – Ποιοι ευνοούνται από την «τύχη των Φώτων»

Η μέρα των Θεοφανίων φέρνει πνευματική διαύγεια και ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα.

Δείτε πώς επηρεάζει ο πλανητικός χάρτης το ζώδιό σας σήμερα, 6 Ιανουαρίου 2026:

Κριός, Λέων, Τοξότης: Η ημέρα σας γεμίζει ενέργεια. Ιδανική στιγμή για να βάλετε στόχους για το υπόλοιπο του μήνα. Η τύχη σας χαμογελά σε κοινωνικές συναντήσεις.

Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως: Εστιάστε στην οικογένεια. Μια συζήτηση στο γιορτινό τραπέζι μπορεί να σας λύσει μια παρεξήγηση που σας απασχολούσε καιρό.

Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος: Επικοινωνιακή έκρηξη! Θα δεχτείτε πολλά τηλεφωνήματα για ευχές, αλλά ανάμεσα σε αυτά κρύβεται και μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τα επαγγελματικά σας.

Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες: Η διαίσθησή σας είναι στα ύψη. Ακούστε το ένστικτό σας για μια οικονομική απόφαση που πρέπει να πάρετε σύντομα.

Madata Tip: Αν είστε από τους τυχερούς που γιορτάζουν σήμερα, η Σελήνη σας υπόσχεται μια χρονιά γεμάτη "φώτιση" και προσωπική εξέλιξη!

