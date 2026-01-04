Ζώδια: Ποια ζώδια θα δουν "ζεστό" χρήμα και τύχη την πρώτη εβδομάδα του 2026 – Οι προβλέψεις 5-11 Ιανουαρίου

Η πρώτη πλήρης εβδομάδα του Ιανουαρίου φέρνει σημαντικές πλανητικές αλλαγές που επηρεάζουν την τύχη και τα οικονομικά μας. Με την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις γιορτές, 3 συγκεκριμένα ζώδια φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα από τις όψεις των πλανητών.

Τα ζώδια που θα έχουν τύχη στα οικονομικά:

Ταύρος: Η τύχη σας χτυπά την πόρτα την Τρίτη 6/1. Μια παλιά οφειλή επιστρέφεται.

Παρθένος: Νέες επαγγελματικές προτάσεις φέρνουν αύξηση εσόδων προς το τέλος της εβδομάδας.

Αιγόκερως: Είστε οι πρωταγωνιστές! Η Αφροδίτη σας χαρίζει γοητεία αλλά και οικονομική σταθερότητα.

Προβλέψεις για τα υπόλοιπα ζώδια:

Κριός: Προσοχή στα έξοδα της Δευτέρας. Μην παρασυρθείτε από αγορές.

Δίδυμοι: Μια συνάντηση με πρόσωπο από το παρελθόν θα σας δώσει λύσεις σε ένα επαγγελματικό θέμα.

Καρκίνος: Εστιασμένοι στα οικογενειακά. Μια συζήτηση για ακίνητο θα έχει θετική έκβαση.

Λέων: Η ενέργειά σας είναι στα ύψη. Εκμεταλλευτείτε τη για να κλείσετε συμφωνίες.

Ζυγός: Χρειάζεστε ξεκούραση. Η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες υποχρεώσεις στο σπίτι.

Σκορπιός: Ερωτικές εξομολογήσεις και νέες γνωριμίες για τους αδέσμευτους.

Τοξότης: Τακτοποιήστε εκκρεμότητες με την εφορία ή τις τράπεζες μέσα στην εβδομάδα.

Υδροχόος: Ένα ταξίδι ή μια μετακίνηση θα σας ανανεώσει ψυχολογικά.

Ιχθύες: Η διαίσθησή σας είναι ο οδηγός σας. Ακούστε το ένστικτό σας σε μια οικονομική απόφαση.

