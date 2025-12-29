# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Εβδομαδιαία ζώδια 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου: Πώς ξεκινά ο νέος χρόνος για κάθε ζώδιο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 36 άτομα
Εβδομαδιαία ζώδια 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου: Πώς ξεκινά ο νέος χρόνος για κάθε ζώδιο

Η τελευταία εβδομάδα του 2025 και οι πρώτες ημέρες του 2026 λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα σε όσα αφήνουμε πίσω και σε όσα θέλουμε να χτίσουμε από εδώ και πέρα.

Η Πρωτοχρονιά φέρνει έντονη διάθεση για ανανέωση, στόχους με ουσία και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Δες πώς επηρεάζεται το ζώδιό σου και ο ωροσκόπος σου τις ημέρες 29 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου.

Κριός
Η εβδομάδα σε βάζει σε τροχιά αποφάσεων. Η ενέργειά σου ανεβαίνει, όμως χρειάζεται κατεύθυνση και όχι βιασύνη.

Νέες επαγγελματικές προτάσεις ή ιδέες σε κινητοποιούν, ενώ στα προσωπικά νιώθεις έτοιμος να μιλήσεις πιο ανοιχτά. Ο νέος χρόνος ξεκινά καλύτερα όταν εμπιστεύεσαι τη στρατηγική και όχι την παρόρμηση.

Ταύρος
Οικονομικά, ασφάλεια και σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Πρωτοχρονιά σε ωθεί να βάλεις γερά θεμέλια, τόσο σε πρακτικά όσο και σε συναισθηματικά ζητήματα. Η οικογένεια λειτουργεί ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων
Κοινωνία

Ρήγμα στα αγροτικά μπλόκα: Διάλογος ή κλιμάκωση – Διχασμένοι οι αγρότες μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται
Κοινωνία

Γκύζη: «Ακούγαμε φωνές από το σπίτι» λένε γείτονες – Το σημείωμα του 74χρονου και το οικογενειακό δράμα που αποκαλύπτεται

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα
ShowBiz

Πέθανε η Μπριζίτ Μπαρντό στα 91: Το είδωλο που έγινε μύθος, αποσύρθηκε νωρίς και αφιερώθηκε στα ζώα

Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου
Κοινωνία

Θεοδώρα μου, μην πας σε αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις καλό τέλος παιδί μου

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία»
Κόσμος

Τραμπ μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: «Στόχος να τελειώσει ο πόλεμος – Χωρίς χρονοδιάγραμμα η συμφωνία»