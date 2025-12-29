Εβδομαδιαία ζώδια 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου: Πώς ξεκινά ο νέος χρόνος για κάθε ζώδιο

Η τελευταία εβδομάδα του 2025 και οι πρώτες ημέρες του 2026 λειτουργούν σαν γέφυρα ανάμεσα σε όσα αφήνουμε πίσω και σε όσα θέλουμε να χτίσουμε από εδώ και πέρα.

Η Πρωτοχρονιά φέρνει έντονη διάθεση για ανανέωση, στόχους με ουσία και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Δες πώς επηρεάζεται το ζώδιό σου και ο ωροσκόπος σου τις ημέρες 29 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου.

Κριός

Η εβδομάδα σε βάζει σε τροχιά αποφάσεων. Η ενέργειά σου ανεβαίνει, όμως χρειάζεται κατεύθυνση και όχι βιασύνη.

Νέες επαγγελματικές προτάσεις ή ιδέες σε κινητοποιούν, ενώ στα προσωπικά νιώθεις έτοιμος να μιλήσεις πιο ανοιχτά. Ο νέος χρόνος ξεκινά καλύτερα όταν εμπιστεύεσαι τη στρατηγική και όχι την παρόρμηση.

Ταύρος

Οικονομικά, ασφάλεια και σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο. Η Πρωτοχρονιά σε ωθεί να βάλεις γερά θεμέλια, τόσο σε πρακτικά όσο και σε συναισθηματικά ζητήματα. Η οικογένεια λειτουργεί ...

