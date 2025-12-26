Τα ζώδια σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Τι θα συμβεί σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (26/12/2025)

Κριός

Κλίμα ημέρας: παύση, εσωτερικό ξεκαθάρισμα, ανάγκη για ησυχία.

Σχέσεις: λιγότερα λόγια, περισσότερη παρατήρηση. Αν πιέζεσαι, βάλε ένα “όχι” χωρίς εξηγήσεις.

Δουλειά/υποχρεώσεις: μην ανοίγεις νέα μέτωπα. Κλείσε μικρά εκκρεμή, οργάνωσε επόμενα βήματα.

Ευεξία: ύπνος, νερό, χαμηλοί τόνοι. Απόφυγε υπερβολές/εντάσεις.

Ταύρος

Κλίμα ημέρας: οι σχέσεις “φαίνονται όπως είναι”.

Σχέσεις: ξεκαθάρισε ποιοι σε στηρίζουν και ποιοι σε αποστραγγίζουν. Όρια = προστασία, όχι απόρριψη.

Δουλειά/ομάδες: αν είσαι σε παρέες/ομάδες/οικογενειακές υποχρεώσεις, κράτα ρεαλιστικές δεσμεύσεις.

Χρήμα: μη μπαίνεις σε “κοινωνικά έξοδα” από ενοχή.

Ευεξία: σταθερό πρόγραμμα (φαγητό/ύπνος) για να ...

