Αιγόκερως του Δεκεμβρίου ή του Ιανουαρίου; Οι διαφορές που λίγοι γνωρίζουν

Αν πιστεύατε ότι όλοι οι Αιγόκεροι είναι ίδιοι, η αστρολογία διαφωνεί. Η ημερομηνία γέννησης —και πιο συγκεκριμένα ο μήνας— παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που εκφράζεται η προσωπικότητα του ζωδίου. Άλλος ο Αιγόκερως που γεννήθηκε λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος και άλλος εκείνος που ήρθε στον κόσμο μέσα στον Ιανουάριο.

Στην πραγματικότητα, οι αστρολόγοι μιλούν για τρεις διαφορετικούς τύπους Αιγόκερου.



Τι είναι οι δεκανοί και γιατί έχουν σημασία

Στην αστρολογία, κάθε ζώδιο χωρίζεται σε τρία δεκαήμερα, τους λεγόμενους δεκανούς, διάρκειας περίπου 10 ημερών. Κάθε δεκανός δέχεται επιρροές όχι μόνο από το ίδιο το ζώδιο, αλλά και από εκείνα που προηγούνται ή ακολουθούν.

Για τον Αιγόκερω:

21/22 – 31 Δεκεμβρίου: πρώτος δεκανός

1 – 11 Ιανουαρίου: δεύτερος δεκανός

12 – 20 Ιανουαρίου: τρίτος δεκανός

Αυτός ο διαχωρισμός εξηγεί γιατί δύο Αιγόκεροι μπορεί να διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους.



Αιγόκερως του Δεκεμβρίου: Ο πιο «χαλαρός» του ζωδίου

Ο Αιγόκερως που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο ανήκει στον πρώτο δεκανό και κουβαλά έντονα στοιχεία από το προηγούμενο ζώδιο. Το αποτέλεσμα; Ένας χαρακτήρας λιγότερο αυστηρός από το στερεότυπο του Αιγόκερου.

Πιο κοινωνικός, πιο αυθόρμητος και συχνά πιο ζεστός, ο Δεκεμβριανός Αιγόκερως ξέρει να χαλαρώνει τους κανόνες όταν το απαιτεί η στιγμή. Παραμένει φιλόδοξος και υπεύθυνος, αλλά δεν διστάζει να δείξει χιούμορ, αισιοδοξία και μια διάθεση που κάνει πιο εύκολη τη συνύπαρξη μαζί του.

Είναι ο Αιγόκερως που μπορεί να δουλεύει σκληρά, αλλά δεν ξεχνά να περάσει και καλά.



Αιγόκερως των αρχών Ιανουαρίου: Η «καθαρή» εκδοχή

Όσοι έχουν γεννηθεί από 1 έως 11 Ιανουαρίου θεωρούνται οι πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι του ζωδίου. Σοβαροί, πειθαρχημένοι και απόλυτα προσανατολισμένοι στον στόχο, αυτοί οι Αιγόκεροι ενσαρκώνουν το τρίπτυχο: δουλειά – συνέπεια – αποτέλεσμα.

Είναι λιγότερο ευέλικτοι συναισθηματικά, αλλά εξαιρετικά ρεαλιστές. Θέτουν στόχους που μπορούν να πετύχουν και δουλεύουν μεθοδικά μέχρι να τα καταφέρουν. Το “business is business” τους περιγράφει απόλυτα.



Αιγόκερως του τέλους Ιανουαρίου: Ο οραματιστής

Από τις 12 έως τις 20 Ιανουαρίου, ο Αιγόκερως μπαίνει στον τρίτο δεκανό και αρχίζει να αλλάζει. Εδώ εμφανίζονται πιο έντονα στοιχεία ανεξαρτησίας, φαντασίας και ιδεαλισμού.

Αυτός ο τύπος είναι πιο δημιουργικός, πιο πρωτοποριακός και λιγότερο δεμένος με το «εδώ και τώρα». Μπορεί να σκέφτεται το μέλλον όχι μόνο ως επαγγελματικό πλάνο, αλλά και ως ιδέα, όραμα ή τρόπο ζωής. Μερικές φορές αυτό τον κάνει να φαίνεται αποστασιοποιημένος από την καθημερινή πραγματικότητα.



Τελικά, ποιος Αιγόκερως είστε;

Όλοι οι Αιγόκεροι μοιράζονται επιμονή, αντοχή και ισχυρή θέληση. Η διαφορά βρίσκεται στο πώς τα εκφράζουν:

ο Δεκεμβριανός είναι πιο ανθρώπινος και προσιτός

ο Αιγόκερως των αρχών Ιανουαρίου πιο αυστηρός και προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα

ο Αιγόκερως του τέλους Ιανουαρίου πιο οραματιστής και ανεξάρτητος

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι σίγουρο: όποιον δεκανό κι αν ανήκετε, έχετε τη δύναμη να φτάνετε ψηλά. Και αυτό είναι το πιο σταθερό χαρακτηριστικό του ζωδίου σας.

