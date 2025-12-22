Εβδομαδιαία ζώδια, 22–28 Δεκεμβρίου: Χριστουγεννιάτικη ζεστασιά

Η τελευταία πλήρης εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα φέρνει πιο ήπιους ρυθμούς, ανάγκη για ουσιαστική επαφή και συναισθηματική γείωση. Οι ημέρες ευνοούν συζητήσεις από καρδιάς, μικρές μετακινήσεις, επανασυνδέσεις και στιγμές θαλπωρής. Δες τι δείχνουν τα άστρα για το ζώδιό σου.

Κριός

Αφήνεις πίσω την ένταση και στρέφεσαι στην επικοινωνία. Μηνύματα, συναντήσεις και σύντομες μετακινήσεις σε φέρνουν κοντά σε ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν. Στα αισθηματικά, μια απλή κουβέντα μπορεί να σε αγγίξει περισσότερο απ’ όσο περιμένεις.

Ταύρος

Η εβδομάδα σε ανταμείβει με σταθερότητα και ηρεμία. Θέματα πρακτικά ή οικονομικά μπαίνουν σε τάξη. Σχέσεις που προσφέρουν ασφάλεια σε γεμίζουν, ενώ μια ζεστή στιγμή έχει μεγαλύτερη αξία από κάθε εντυπωσιακή ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Αριθμολογία & φύλακες άγγελοι: Ο προσωπικός σας αριθμός με βάση τον μήνα γέννησης και τα σημάδια που σας στέλνει το σύμπαν