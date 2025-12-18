Στα άκρα η κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου: Εξώδικο μετά τις αιχμές για βιασμούς ανηλίκων στην Εξεταστική

Νέα ένταση πυροδοτείται στο πολιτικό σκηνικό μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να ανακοινώνει ότι προχωρά σε αποστολή εξωδίκου προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αφορμή αποτέλεσε αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν, απευθυνόμενη στον βουλευτή Ανδρέα Νικολακόπουλο, διατύπωσε το ερώτημα: «ο Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;». Λίγο αργότερα, η κ. Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε διόρθωση, υποστηρίζοντας ότι αναφερόταν στον Νίκο Γεωργιάδη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό περί λάθους και κάνει λόγο για σκόπιμη προσπάθεια προσβολής της τιμής και της υπόληψής του. Όπως γνωστοποίησε μέσω δημόσιας ανάρτησής του, ζητά με εξώδικο ρητή συγγνώμη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα καταθέσει μήνυση και αγωγή.

Στην τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι η αναφορά έγινε «με δόλο», επισημαίνοντας πως το πρόσωπο στο οποίο, σύμφωνα με τη διόρθωση, ήθελε να αναφερθεί η κ. Κωνσταντοπούλου, δεν υπήρξε ποτέ αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, αποδίδει τη στάση της σε πολιτική σκοπιμότητα και αδυναμία –όπως αναφέρει– να τον αντιμετωπίσει σε πολιτικό επίπεδο.

Η @ZoeKonstant απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι,… pic.twitter.com/vF1Q1gBB8i — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 18, 2025

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης εξαπολύει σφοδρή κριτική στη συνολική πολιτική συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για τοξικότητα στον δημόσιο λόγο και υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους πρακτικές πλήττουν τη δημοκρατική λειτουργία. Δεν παραλείπει, μάλιστα, να αποδώσει πολιτικές ευθύνες και σε άλλους πολιτικούς χώρους, συνδέοντας το περιστατικό με ευρύτερες αντιπαραθέσεις στο πολιτικό σκηνικό.

Η υπόθεση πλέον παίρνει νομική διάσταση, με το εξώδικο να αναμένεται άμεσα και το ενδεχόμενο δικαστικής συνέχειας να παραμένει ανοιχτό, εφόσον δεν υπάρξει δημόσια απολογία από την πλευρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.



Διαβάστε ακόμα: Ζώδια εβδομάδας 15–21 Δεκεμβρίου 2025: Εξελίξεις με φόντο το Ηλιοστάσιο