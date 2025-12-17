Οι τέσσερις εκπρόσωποι του ζωδιακού που «ξεκαθαρίζουν μέσα τους» μετά τις 17 Δεκεμβρίου

Μια έντονη αστρολογική συγκυρία μετά τις 17 Δεκεμβρίου φαίνεται να λειτουργεί σαν εσωτερικό ξυπνητήρι για τέσσερα ζώδια. Το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου φέρνει στην επιφάνεια αλήθειες που δεν γίνεται πια να αγνοηθούν, καλώντας σε πειθαρχία, αυτοσεβασμό και ξεκάθαρες επιλογές. Δεν πρόκειται για μια εύκολη διέλευση, αλλά για μια απολύτως αναγκαία.

Η συγκεκριμένη όψη «κόβει» την επιπολαιότητα και οδηγεί κατευθείαν στον πυρήνα των πραγμάτων. Όσοι επηρεάζονται έντονα, συνειδητοποιούν τι αξίζει να κρατήσουν και τι πρέπει να αφήσουν πίσω. Το βασικό δώρο αυτής της περιόδου είναι η επιστροφή στην αυθεντικότητα και η αίσθηση ότι, επιτέλους, πατούν ξανά στα πόδια τους.

Τα ζώδια που νιώθουν πιο έντονα αυτή τη μετατόπιση είναι οι Καρκίνοι, οι Ζυγοί, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι.

Καρκίνος

Για τους Καρκίνους, το τετράγωνο Ήλιου – Κρόνου φέρνει στο προσκήνιο τις ευθύνες που έχουν αναλάβει και, ταυτόχρονα, την αντοχή που έχουν δείξει μέχρι σήμερα. Παρά την κούραση ή το βάρος που ένιωθαν το προηγούμενο διάστημα, τώρα καταλαβαίνουν πού ακριβώς «σκορπούσαν» την ενέργειά τους.

Μια εσωτερική συνειδητοποίηση ή μια ειλικρινής κουβέντα λειτουργεί σαν καθαρό μήνυμα: ήρθε η ώρα να επαναφέρουν την ισορροπία. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στη διαίσθησή τους, θέτουν ξεκάθαρες προτεραιότητες και χτίζουν ...

Διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Τι φέρνει το 2026 στο πορτοφόλι κάθε ζωδίου – Προειδοποιήσεις και ευκαιρίες