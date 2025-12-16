Ένταση χωρίς προηγούμενο στο «Buongiorno»: Ρήξη Ουγγαρέζου – Ζαρίφη και αποχώρηση από το πλατό

Ένα ιδιαίτερα τεταμένο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον «αέρα» της εκπομπής Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη να έρχονται σε σφοδρή αντιπαράθεση, μπροστά στις κάμερες, οδηγώντας τελικά την παρουσιάστρια εκτός στούντιο.

Η σπίθα άναψε με αφορμή τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση και τα σχόλια που έγιναν για τη στάση των δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε έντονη ενόχληση, υποστηρίζοντας ότι η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίαζε χαμηλόφωνα δίπλα του, αντί να τοποθετηθεί ανοιχτά στο πλαίσιο της τηλεοπτικής κουβέντας.

Ο παρουσιαστής ζήτησε να ακουστεί ξεκάθαρα η άποψή της στον «αέρα», τονίζοντας ότι η συζήτηση αφορά όλους και δεν γίνεται να διεξάγεται κατ’ ιδίαν. Από την πλευρά της, η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντας πως διαφωνεί με το «τσουβάλιασμα» και κατηγορώντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για υψηλούς τόνους και επιθετική στάση. ...

