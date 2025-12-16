# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ένταση χωρίς προηγούμενο στο «Buongiorno»: Ρήξη Ουγγαρέζου – Ζαρίφη και αποχώρηση από το πλατό

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Ένταση χωρίς προηγούμενο στο «Buongiorno»: Ρήξη Ουγγαρέζου – Ζαρίφη και αποχώρηση από το πλατό

Ένα ιδιαίτερα τεταμένο επεισόδιο εκτυλίχθηκε στον «αέρα» της εκπομπής Buongiorno, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη να έρχονται σε σφοδρή αντιπαράθεση, μπροστά στις κάμερες, οδηγώντας τελικά την παρουσιάστρια εκτός στούντιο.

Η σπίθα άναψε με αφορμή τη συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση και τα σχόλια που έγιναν για τη στάση των δημοσιογράφων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε έντονη ενόχληση, υποστηρίζοντας ότι η Κατερίνα Ζαρίφη σχολίαζε χαμηλόφωνα δίπλα του, αντί να τοποθετηθεί ανοιχτά στο πλαίσιο της τηλεοπτικής κουβέντας.

Ο παρουσιαστής ζήτησε να ακουστεί ξεκάθαρα η άποψή της στον «αέρα», τονίζοντας ότι η συζήτηση αφορά όλους και δεν γίνεται να διεξάγεται κατ’ ιδίαν. Από την πλευρά της, η Κατερίνα Ζαρίφη απάντησε σε έντονο ύφος, λέγοντας πως διαφωνεί με το «τσουβάλιασμα» και κατηγορώντας τον Δημήτρη Ουγγαρέζο για υψηλούς τόνους και επιθετική στάση. ...

διαβάστε αναλυτικό και δείτε βίντεο στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Η τύχη επιστρέφει: Τα 3 ζώδια που ευνοούνται από σήμερα, 15 Δεκεμβρίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα
Κοινωνία

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Βρέθηκε στίγμα στη Σούδα

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας
Κοινωνία

Λαμία: Άγρια συμπλοκή ανήλικων στο κέντρο της πόλης – Τραυματίστηκε και η μητέρα μιας μαθήτριας

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του
ShowBiz

Σοκ στο Χόλιγουντ: Συνελήφθη ο γιος του Ρομπ Ράινερ για τη δολοφονία των γονιών του

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο
Κοινωνία

Λευκάδα: Επιχείρηση διάσωσης για 2χρονο που έπεσε σε σηπτική δεξαμενή – Ανασύρθηκε σώο

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής η πληρωμή όλων των συντάξεων. Ποιες θα είναι οι αυξήσεις
Οικονομία

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής η πληρωμή όλων των συντάξεων. Ποιες θα είναι οι αυξήσεις