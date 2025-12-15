Τα ζώδια που ευνοούνται αυτή την εβδομάδα και όσα θα πρωταγωνιστήσουν το 2026

Η εβδομάδα 15–21 Δεκεμβρίου 2025 φέρνει έντονη ενέργεια Αιγόκερου, με έμφαση στην υλοποίηση στόχων, τις καθοριστικές αποφάσεις και μια αίσθηση πεπρωμένου. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη (19/12) ενθαρρύνει το ρίσκο και τα νέα ξεκινήματα, ενώ ο Άρης στον Αιγόκερω δίνει αποφασιστικότητα και πρακτικά βήματα. Παράλληλα, το βλέμμα στρέφεται και στο 2026, μια χρονιά-ορόσημο για τέσσερα ζώδια.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη όλη την εβδομάδα

Ταύρος

Η τύχη σας «δουλεύει» όταν κινείστε με σχέδιο. Ο Άρης στον Αιγόκερω ενεργοποιεί επαγγελματικά, σπουδές, ταξίδια και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι η στιγμή να χαράξετε πορεία για το νέο έτος και να επενδύσετε σε ό,τι θέλετε να χτίσετε μακροπρόθεσμα. Όσο πιο πρακτικοί είστε, τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή.

Κριός

Η εβδομάδα σας καλεί να τιμήσετε τη μοναδικότητά σας. Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ανοίγει δρόμους σε ταξίδια, οικονομικά ή πνευματικές αναζητήσεις και σας ωθεί σε μια νέα αρχή «κομμένη και ραμμένη» πάνω σας. Ακούστε τη δική σας φωνή και μη συμβιβάζεστε με επιλογές τρίτων.

Ιχθύες

Η κινητικότητα επιστρέφει δυναμικά. Η έναρξη της περιόδου του Αιγόκερου (21/12) και ο Άρης εκεί φέρνουν συμμαχίες-κλειδιά και ευκαιρίες που επιβεβαιώνουν παλιές επιλογές. Στήριξη, αναγνώριση και νέες προοπτικές σάς βοηθούν να κάνετε τα όνειρα πράξη.

Το 2026 αλλάζει τα δεδομένα για 4 ζώδια

Λέων

Χρονιά αυτοεπιβεβαίωσης και ανάδειξης. Ευκαιρίες που απαιτούν ηγεσία φέρνουν επαγγελματική άνοδο και προσωπικές νίκες, κυρίως στο δεύτερο μισό του έτους.

Ζυγός

Ισορροπία και σταθερότητα. Το 2026 ξεκαθαρίζει προτεραιότητες, ενισχύει συνεργασίες και ανοίγει οικονομικές ευκαιρίες που χτίζονται με σύνεση.

Σκορπιός

Εσωτερική αναγέννηση και φιλόδοξοι στόχοι. Αλλαγές κατεύθυνσης, μεγάλα projects και βαθύτερες σχέσεις φέρνουν ουσιαστική εξέλιξη.

Υδροχόος

Καινοτομία και τολμηρές αποφάσεις. Τεχνολογία, ταξίδια και στήριξη από πρόσωπα με επιρροή οδηγούν σε ένα καθοριστικό άλμα.

Η εβδομάδα 15–21 Δεκεμβρίου λειτουργεί σαν «πύλη» τύχης για Ταύρο, Κριό και Ιχθύ, ενώ το 2026 προμηνύεται καθοριστικό για Λέοντα, Ζυγό, Σκορπιό και Υδροχόο. Θέστε προθέσεις, κάντε πρακτικά βήματα και εμπιστευτείτε το timing του σύμπαντος.

