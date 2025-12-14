Ζώδια εβδομάδας 15–21 Δεκεμβρίου 2025: Εξελίξεις με φόντο το Ηλιοστάσιο

Η εβδομάδα 15–21 Δεκεμβρίου σηματοδοτείται από ισχυρές αστρολογικές μετακινήσεις, με την είσοδο του Άρη και του Ήλιου στον Αιγόκερω και τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο φέρνει αλλαγή σκηνικού, ενεργοποιώντας θέματα ευθύνης, στόχων και ρεαλισμού, ενώ οι όψεις της Αφροδίτης με τον Κρόνο δοκιμάζουν σχέσεις, συναισθήματα και αντοχές.

Ακολουθούν οι εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια.



Κριός

Η δράση περνά στην καριέρα. Από τις 15/12 αυξάνεται η φιλοδοξία σας και μπορεί να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Η Νέα Σελήνη σας ωθεί σε νέα γνώση ή ένα ταξιδιωτικό σχέδιο. Προσοχή στις 21/12 σε ερωτικές απογοητεύσεις ή εσωτερικά μπλοκαρίσματα.

Ταύρος

Η ανάγκη για επέκταση, ταξίδια και νέες εμπειρίες γίνεται έντονη. Οικονομικά, η Νέα Σελήνη ανοίγει δρόμο για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές με φίλους προς το τέλος ..

