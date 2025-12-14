# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζώδια εβδομάδας 15–21 Δεκεμβρίου 2025: Εξελίξεις με φόντο το Ηλιοστάσιο

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 14 άτομα
Ζώδια εβδομάδας 15–21 Δεκεμβρίου 2025: Εξελίξεις με φόντο το Ηλιοστάσιο

Η εβδομάδα 15–21 Δεκεμβρίου σηματοδοτείται από ισχυρές αστρολογικές μετακινήσεις, με την είσοδο του Άρη και του Ήλιου στον Αιγόκερω και τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη. Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο φέρνει αλλαγή σκηνικού, ενεργοποιώντας θέματα ευθύνης, στόχων και ρεαλισμού, ενώ οι όψεις της Αφροδίτης με τον Κρόνο δοκιμάζουν σχέσεις, συναισθήματα και αντοχές.

Ακολουθούν οι εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

 
Κριός
Η δράση περνά στην καριέρα. Από τις 15/12 αυξάνεται η φιλοδοξία σας και μπορεί να αναλάβετε ηγετικό ρόλο. Η Νέα Σελήνη σας ωθεί σε νέα γνώση ή ένα ταξιδιωτικό σχέδιο. Προσοχή στις 21/12 σε ερωτικές απογοητεύσεις ή εσωτερικά μπλοκαρίσματα.

Ταύρος
Η ανάγκη για επέκταση, ταξίδια και νέες εμπειρίες γίνεται έντονη. Οικονομικά, η Νέα Σελήνη ανοίγει δρόμο για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αποφύγετε οικονομικές συναλλαγές με φίλους προς το τέλος ..

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Νέος αστρολογικός κύκλος για τέσσερα ζώδια: Τι αλλάζει από τις 11 Δεκεμβρίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Ανοικτά σήμερα Κυριακή
Οικονομία

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε είναι ανοιχτά τα καταστήματα – Ανοικτά σήμερα Κυριακή

Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί
Κόσμος

Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματά τους
Πολιτική

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Τα αιτήματά τους

Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα
Κοινωνία

Ξυλοδαρμός διανομέα στον Πειραιά έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα

Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας
Κοινωνία

Μενίδι: Αιματηρή συμπλοκή με ανταλλαγή πυροβολισμών – Ένας τραυματίας