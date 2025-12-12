Ζώδια Σήμερα – Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 και η συμβουλή της ημέρας

Ζώδια Σήμερα – Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Προβλέψεις από την Άση Μπήλιου

Συμβουλή ημέρας: Κρατήστε χαμηλούς τόνους το πρωί· το βράδυ ευνοεί συμφιλίωση, ισορροπία και κοινωνικότητα.

Ο Ερμής περνά στον Τοξότη, ενισχύοντας την επικοινωνία, την εξωστρέφεια και τη διάθεση για νέες ιδέες και μετακινήσεις έως την Πρωτοχρονιά. Η Σελήνη στην Παρθένο μέχρι το απόγευμα φέρνει ένταση (τετράγωνο με Άρη, αντίθεση με Κρόνο–Ποσειδώνα), κυρίως για Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες. Από τις 18:04, με τη Σελήνη στον Ζυγό, η ατμόσφαιρα εξομαλύνεται και η διάθεση βελτιώνεται.

ΚΡΙΟΣ

Εξωστρέφεια και κινητικότητα. Ευνοούνται συζητήσεις, επαφές και ταξίδια. Καλή μέρα για οργάνωση στη δουλειά.

ΤΑΥΡΟΣ

Οικονομικές τακτοποιήσεις στο προσκήνιο. Αναζητάτε νέες πηγές εισοδήματος και ξεκαθαρίζετε ...

