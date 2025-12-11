Νέος αστρολογικός κύκλος για τέσσερα ζώδια: Τι αλλάζει από τις 11 Δεκεμβρίου

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025, μια σημαντική αστρολογική μετάβαση φέρνει ολοκλήρωση, κάθαρση και νέα πορεία για τέσσερα ζώδια. Με τον Ερμή να επιστρέφει στον Τοξότη μετά την ανάδρομη πορεία του, ξεκινά μια περίοδος επαναπροσδιορισμού, όπου οι εμπειρίες των προηγούμενων μηνών αποκτούν νόημα και οδηγούν σε πραγματική πρόοδο. Το πέρασμα αυτό ενισχύεται και από τη μακρά επίδραση του Κρόνου στους Ιχθύες, που δοκίμασε τις αντοχές πολλών αλλά τελικά αφήνει πολύτιμα διδάγματα.

Τα ζώδια που νιώθουν περισσότερο αυτή την αλλαγή είναι 3. Μέσα από τη φλογερή ενέργεια του Τοξότη, αφήνουν πίσω εκκρεμότητες και ιστορίες που καθυστερούσαν την προσωπική τους εξέλιξη, ανοίγοντας χώρο για νέα ξεκινήματα, ιδέες και σχέσεις.



Τοξότης – Βήμα μπροστά με αυτοπεποίθηση και νέες ευκαιρίες

Η επιστροφή του Ερμή στο ζώδιό σας ενισχύει τη φιλοδοξία και την ανάγκη για δράση. Γίνεστε πιο άμεσοι, πιο προσιτοί και πιο σίγουροι για όσα επιδιώκετε.

Η παρουσία της Αφροδίτης προσθέτει γοητεία στις επαφές σας, ενώ οι επαγγελματικοί και πνευματικοί στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια.

Αυτή η διέλευση λειτουργεί και απελευθερωτικά: κλείνετε κύκλους που σας κρατούσαν πίσω και αναζητάτε νέες εμπειρίες με ανανεωμένη ενέργεια. ...

