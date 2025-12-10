# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τέλος χρονιάς με άνοδο: Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο 2026 με θεαματική ώθηση

Καθώς το 2025 ολοκληρώνεται, η ενέργεια του Δεκεμβρίου δεν είναι ίδια για όλους. Η περίοδος αυτή μπορεί να φέρει ένταση, αυξημένες υποχρεώσεις και μια αίσθηση κόπωσης λίγο πριν το φινάλε της χρονιάς.

Ωστόσο, τρία ζώδια κινούνται εντελώς αντίθετα από το γενικό κλίμα: αποκτούν καθαρότητα σκέψης, ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και μια αναπάντεχη δόση τύχης που τα ωθεί να κλείσουν τη χρονιά εντυπωσιακά.

Για αυτά τα ζώδια, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου λειτουργεί σαν επιταχυντής. Εμπόδια ξεπερνιούνται πιο εύκολα, νέες ευκαιρίες εμφανίζονται και η μετάβαση στο 2026 γίνεται με καλύτερη δυναμική από ό,τι περίμεναν.

Κριός
Ο Κριός μπαίνει σε μια περίοδο απόλυτης δράσης. Η ενέργειά του ανεβαίνει κατακόρυφα και τον ωθεί να πάρει πρωτοβουλίες που είχε αναβάλει εδώ και καιρό.

Στόχοι που έμοιαζαν μακρινοί ξαφνικά μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, ενώ τα εμπόδια δείχνουν μικρότερα και πιο διαχειρίσιμα.

Το φινάλε της χρονιάς δίνει στους Κριούς την ικανοποίηση ότι βρίσκονται ακριβώς εκεί που ...

