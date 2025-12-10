Ποσειδώνας σε ορθή πορεία: Τέλος στη σύγχυση για 4 ζώδια – Ποιες ζωές «μπαίνουν σε τάξη»

Τέλος στη σύγχυση για τέσσερα ζώδια καθώς ο Ποσειδώνας ολοκληρώνει την ανάδρομη πορεία του την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, φέρνοντας καθαρότητα, σταθεροποίηση και αποκατάσταση ισορροπίας. Ο πλανήτης είχε γυρίσει ανάδρομος τον Ιούλιο, γεγονός που δημιούργησε θολούρα, ανασφάλεια και έντονη αμφιβολία γύρω από τα προσωπικά όρια, τις σχέσεις και τις επιθυμίες.

Με την επιστροφή του σε ορθή πορεία, η αίσθηση ασάφειας υποχωρεί, και τα τέσσερα μεταβλητά ζώδια –Ιχθύες, Δίδυμοι, Παρθένος και Τοξότης– βλέπουν την καθημερινότητά τους να αποκτά ξανά συνοχή. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο πριν τις μεγάλες αλλαγές του 2026, όταν Ποσειδώνας και Κρόνος θα αλλάξουν ζώδια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για όλους.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είχαν ήδη δοκιμαστεί από τις προηγούμενες εκλείψεις, όμως πλέον μπαίνουν σε μια πιο ώριμη φάση, έχοντας αποκτήσει σοφία, αντοχή και καθαρότερη αντίληψη των προτεραιοτήτων τους.



Ποια ζώδια αλλάζουν σελίδα

Ιχθύες

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία στο δικό τους ζώδιο, λύνοντας κόμπους που είχαν δημιουργηθεί γύρω από την ταυτότητα, τις σχέσεις και τους στόχους τους. Η εικόνα του εαυτού τους γίνεται πιο καθαρή, ενώ ο Κρόνος ενισχύει την ωριμότητα και τη σταθερότητα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Οι Ιχθύες μπορούν πλέον να λειτουργήσουν με ειλικρίνεια και ξεκάθαρες προθέσεις, αφήνοντας πίσω παλιές φοβίες και αυταπάτες.

Δίδυμοι

Χαράζουν πλέον πιο σταθερή πορεία σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις. Ό,τι μπλόκαρε ή φαινόταν υπερβολικά θολό κατά τη διάρκεια της ανάδρομης κίνησης, αποκτά δομή και οργάνωση. Η συγκέντρωση, η παραγωγικότητα και ο σχεδιασμός μπαίνουν σε τροχιά, ενώ οι επικοινωνίες γίνονται πιο άμεσες και αποτελεσματικές.

Παρθένος

Ο τομέας των σχέσεων βγαίνει από την περίοδο ψευδαισθήσεων. Η πραγματικότητα γίνεται πλέον ορατή χωρίς διαστρεβλώσεις. Οι Παρθένοι αντιλαμβάνονται τι αξίζει να μείνει, τι πρέπει να φύγει και ποια μαθήματα κουβαλούν από παλαιότερες εμπειρίες. Ο Κρόνος βοηθά στη θεμελίωση υγιών δεσμών και στη βελτίωση της επικοινωνίας.

Τοξότης

Ξεκαθαρίζει το τοπίο στο σπίτι, στην οικογένεια και στις προσωπικές ρίζες. Ο Ποσειδώνας τούς βοηθά να δουν με καθαρό βλέμμα όσα είχαν παραμελήσει, ενώ ο Ερμής σε ορθή πορεία ενισχύει την επικοινωνία και τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων. Δημιουργικά έργα μέσα στο σπίτι, αλλαγές στη διακόσμηση και φροντίδα του προσωπικού χώρου ευνοούνται σημαντικά.



Τι σηματοδοτεί η ορθή πορεία

Η επάνοδος του Ποσειδώνα στην ορθή του κίνηση απελευθερώνει τα τέσσερα ζώδια από επιρροές που τα κρατούσαν δέσμια παρεξηγήσεων, άγχους και παραμορφωμένης αντίληψης. Από εδώ και πέρα:

• η αλήθεια γίνεται πιο ευδιάκριτη,

• μειώνεται η συναισθηματική σύγχυση,

• ενισχύεται η ικανότητα λήψης αποφάσεων,

• ανοίγει ο δρόμος για τα σημαντικά βήματα του 2026.

Η νέα φάση αποτελεί το τελικό «ξεκαθάρισμα» πριν τις μεγάλες αλλαγές της επόμενης χρονιάς.

