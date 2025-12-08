# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζώδια: Τι φέρνει η εβδομάδα 8–14 Δεκεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο

Αστρολογικές προβλέψεις εβδομάδας 8–14 Δεκεμβρίου 2025

Η νέα εβδομάδα φέρνει ενέργεια, ξεκαθαρίσματα, ψυχικές ανακατατάξεις αλλά και νέες ευκαιρίες σε όλα τα ζώδια. Οι προβλέψεις της Λίτσας Πετρίδη αναλύουν το πώς διαμορφώνεται το κλίμα τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο.

Κριός
Η εβδομάδα ξεκινά με αποφασιστικότητα και ανάγκη για δράση. Ένα ζήτημα που σε προβλημάτιζε ξεδιαλύνει και σε βοηθά να κινηθείς μπροστά.
Ερωτικά: Ευχάριστες συναντήσεις ή ένα αναπάντεχο φλερτ ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου.

Ταύρος
Επανέρχεται η τάξη σε σκέψεις και πρακτικά θέματα που είχαν μείνει πίσω. Ασχολείσαι με οργανωτικά ζητήματα και βρίσκεις λύσεις.
Ερωτικά: Η επιφυλακτικότητά σου δεν σε εμποδίζει να δεχτείς μια σταθερή προσέγγιση από νέο ενδιαφέρον ...

