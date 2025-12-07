Τι φέρνει η Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο

Η σημερινή Κυριακή 7/12/2025 φέρνει για πολλά ζώδια μικρές αλλά ουσιαστικές μετατοπίσεις: ξεκαθαρίσματα, νέες οπτικές, καλύτερη διαχείριση ενέργειας και συναισθημάτων. Παράλληλα, τα άστρα «φωτογραφίζουν» ήδη από τώρα ποιο ζώδιο θα μπει στον Ιανουάριο του 2026 με εντυπωσιακή εύνοια στα οικονομικά.

Ας δούμε πρώτα τις ημερήσιες προβλέψεις για σήμερα και, στη συνέχεια, το ζώδιο που ανοίγει τη νέα χρονιά με οικονομικό… μπόνους.

Κριός

Αν το τελευταίο διάστημα ένιωθες ότι τα σχέδιά σου σκοντάφτουν σε εμπόδια από το πουθενά, σήμερα έχεις την αίσθηση ότι κάτι «κουμπώνει» καλύτερα. Η μέρα σού δίνει μια πιο καθαρή εικόνα για το τι αξίζει να κυνηγήσεις και τι σε εξαντλεί χωρίς λόγο. Μένεις λιγότερο μπλεγμένος στο χάος των άλλων και περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τις δικές σου προτεραιότητες.

Ταύρος

Οι αληθινές αποκαλύψεις έρχονται όταν μπαίνεις μέσα στο «μπέρδεμα» της ζωής, όχι όταν όλα φαίνονται τακτοποιημένα. Σήμερα ευνοείσαι αν δοκιμάσεις κάτι νέο – ένα δημιουργικό project, ...

