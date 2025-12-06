Αστρολογικές προβλέψεις 6/12/2025 - Ποια ζώδια δοκιμάζονται μέσα στον μήνα

Ένα 24ωρο που φέρνει εξελίξεις, αποφάσεις και μικρά εσωτερικά ξεκαθαρίσματα, με τα περισσότερα ζώδια να νιώθουν μεγαλύτερη καθαρότητα και διάθεση για δράση. Κάποιοι παίρνουν ώθηση να προχωρήσουν, άλλοι καλούνται να σταθούν απέναντι σε συναισθηματικές εντάσεις που θα κορυφωθούν μέσα στον μήνα.

Κριός

Είσαι πιο σίγουρος, πιο ξεκάθαρος και αυτό φαίνεται. Όσο προχωράς με σταθερότητα, τόσο ο λόγος σου αποκτά βαρύτητα. Η παρουσία σου γίνεται οδηγός και όχι κραυγή.

Ταύρος

Οι επιλογές σου αρχίζουν να συμβαδίζουν με αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Πριν δεσμευτείς σε συνεργασίες, τσέκαρε αν υπάρχει κοινή γραμμή. Οι υγιείς συμφωνίες ξεκινούν με καθαρό πλαίσιο.

Δίδυμοι

Μια ιδέα ή συζήτηση μπορεί να λειτουργήσει σαν σπίθα. Η δημιουργική σου ενέργεια ανεβαίνει, αλλά απαιτεί διέξοδο. Παράλληλα, ο μήνας φέρνει ένταση στις επικοινωνίες. Απόφυγε παρορμητικές απαντήσεις.

Καρκίνος

Ο απολογισμός δεν είναι βήμα πίσω, είναι βήμα προσανατολισμού. Βλέπεις καθαρά ποιες προσδοκίες δεν σε εξυπηρετούν πια. Αφήνοντας χώρο, έρχεται η ηρεμία που χρειαζόσουν.

Λέων

Αν περιμένεις επιβεβαίωση από έξω, ίσως την αναζητάς σε λάθος μέρος. Μόλις αναγνωρίσεις την αξία σου ο ίδιος, οι άλλοι ακολουθούν χωρίς πίεση.

Παρθένος

Δεν χρειάζεται να δίνεις συνεχώς περισσότερα για να αποδείξεις κάτι. Το σήμερα σε βοηθά να θέσεις όρια και να ζητήσεις ισορροπία. Ο σεβασμός ξεκινά όταν δεν υποτιμάς τη δική σου προσφορά.

Ζυγός

Βλέπεις καθαρά ποιοι άνθρωποι προσθέτουν στη ζωή σου και ποιοι απλώς παραμένουν από συνήθεια. Οι σχέσεις σου αποκτούν ουσία, με σταδιακές αλλά θετικές αλλαγές.

Σκορπιός

Η ανησυχία δεν σημαίνει αδυναμία, αλλά πληροφορία. Αν ακούσεις την εσωτερική σου διαίσθηση, θα βρεις λύση εκεί που πριν έβλεπες τοίχο. Μια απόφαση σε απελευθερώνει.

Τοξότης

Η σημερινή ενέργεια σε ωθεί μπροστά. Ιδέες, χιούμορ και πρωτοτυπία βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Κάνε το βήμα, μην μείνεις θεατής της ίδιας σου της εξέλιξης.

Αιγόκερως

Γυρίζεις στο παρελθόν για να φιλτράρεις, όχι για να μείνεις. Αν ξεχωρίσεις τι κρατάς και τι αφήνεις, ανοίγει προοπτική. Το μέλλον δείχνει πιο σταθερό από όσο νόμιζες.

Υδροχόος

Παρά τις αμφιβολίες, οι εξελίξεις στην καριέρα δείχνουν θετικές. Ένα επαγγελματικό άνοιγμα μπορεί να δικαιώσει τη δουλειά σου. Μείνε δεκτικός και ευέλικτος.

Ιχθύες

Οργάνωσε όσα έμειναν πίσω. Η συνέπεια σε οδηγεί στο αποτέλεσμα που ζητάς. Ωστόσο, ο μήνας κρύβει συναισθηματικές εντάσεις και παλιές πληγές που ίσως ξυπνήσουν. Με υπομονή και ηρεμία, έρχεται καθαρισμός και νέος ρυθμός.

Η ημέρα κινεί νήματα και βοηθά να μπουν στη θέση τους πράγματα που έμεναν εκκρεμή. Κάποιοι θα νιώσουν ώθηση να προχωρήσουν, άλλοι θα χρειαστεί να επιβραδύνουν και να ανασυνταχθούν. Κλειδί της ημέρας: σταθερότητα, όχι υπερβολή.

Διαβάστε ακόμα: Ζώδια 4/12: Ημέρα αποκαλύψεων και δυνατών συναισθημάτων – Τι δείχνουν οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο