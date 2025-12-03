Βάσια Μαυράκη: Ένταση, ανατροπές και πολιτικές αναταράξεις φέρνει η τελευταία Πανσέληνος του 2025

Με ισχυρούς συμβολισμούς και έντονη αστρολογική δυναμική συνοδεύεται η τελευταία Πανσέληνος του 2025, η οποία θα κορυφωθεί στις 5 Δεκεμβρίου. Η αστρολόγος και συγγραφέας Βάσια Μαυράκη, μιλώντας στο Newsbeast, περιγράφει την επονομαζόμενη «Παγωμένη Υπερπανσέληνο» στους Διδύμους ως ένα φαινόμενο που ανοίγει κύκλο ανατροπών, εντάσεων και κοινωνικών κινητοποιήσεων, με αντίκτυπο τόσο στην καθημερινότητα όσο και στο πολιτικό σκηνικό.

Σύμφωνα με την ίδια, η Πανσέληνος ενεργοποιεί εκλείψεις που συνέβησαν στη διάρκεια του 2025 και συνδέεται άμεσα με την πανσέληνο και την έκλειψη που έρχεται τον Μάρτιο του 2026 — μια περίοδο που, όπως προειδοποιεί, «δεν θα αποδειχθεί ομαλή» για τη χώρα.

«Ανατροπές στα σχέδια, εντάσεις και ψυχρότητα στις σχέσεις»

Η Μαυράκη επισημαίνει ότι το φαινόμενο της 5ης Δεκεμβρίου θα έχει ατυχηματικό χαρακτήρα και θα δημιουργήσει νευρικότητα σε επικοινωνίες και μετακινήσεις.

«Τα συναισθήματα θα παγώσουν, οι αντιπαραθέσεις θα είναι έντονες και ο φανατισμός θα περισσεύει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Από το διάστημα 5–15 Δεκεμβρίου, αναμένονται:

ανατροπές σε προγραμματισμούς,

κινητοποιήσεις νεολαίας και απεργίες,

κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις,

προβλήματα στην κυκλοφορία και στα ταξίδια.

Πολιτικό αποτύπωμα: «Αγγίζει τον χάρτη Μητσοτάκη – ενεργοποιεί εκλείψεις»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η αστρολόγος στο πώς η Πανσέληνος επηρεάζει τη χώρα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως αναφέρει:

Η Πανσέληνος επηρεάζει τον Γενέθλιο Άρη της Ελλάδας,

«Ξυπνά» την έκλειψη της 7ης Σεπτεμβρίου 2025,

Ενεργοποιεί την έκλειψη της 3ης Μαρτίου 2026, η οποία —σύμφωνα με την ίδια— «αγγίζει τον γενέθλιο χάρτη του Κυριάκου Μητσοτάκη» (γεν. 4/3/1968).

Η Μαυράκη εκτιμά ότι η περίοδος αυτή «δημιουργεί έδαφος για εχθρικές αντιπαραθέσεις» και ότι ο πολιτικός κύκλος μέχρι την άνοιξη του 2026 θα είναι φορτισμένος, με ήδη δρομολογημένες αλλαγές.

«Γέφυρα» προς την άνοιξη του 2026

Η τελευταία Πανσέληνος του έτους λειτουργεί, όπως λέει, ως σύνδεσμος ανάμεσα στο φθινόπωρο του 2025 και στη μεταβατική άνοιξη του 2026, επαναφέροντας ζητήματα που θα απαιτήσουν λύσεις και διαχείριση σε συλλογικό και πολιτικό επίπεδο.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Ιδιαίτερα έντονα επηρεάζονται τα ζώδια του Μεταβλητού Σταυρού, κυρίως όσοι έχουν γενέθλια στις εξής ημερομηνίες:

Δίδυμοι: 4, 5, 6 Ιουνίου

Παρθένοι: 5, 6, 7 Σεπτεμβρίου

Τοξότες: 4, 5, 6 Δεκεμβρίου

Ιχθύες: 4, 5, 6 Μαρτίου

Αντίθετα, θετική δυναμική δέχονται:

Κριοί: 4–6 Απριλίου

Ζυγοί: 5–7 Οκτωβρίου

Λέοντες: 4–6 Αυγούστου

Υδροχόοι: 4–6 Φεβρουαρίου

Οι προβλέψεις της Μαυράκη για τα 12 ζώδια

Κριός: Ολοκλήρωση σχεδίων σε σπουδές και ταξίδια.

Ταύρος: Φωτίζονται οικονομικές και συναισθηματικές ανασφάλειες.

Δίδυμοι: Ανατροπές στις σχέσεις και επαναξιολόγηση δυνατοτήτων.

Καρκίνος: Ενίσχυση της διαίσθησης και ψυχολογική ενδυνάμωση.

Λέων: Ευκαιρίες για άνοιγμα καρδιάς και ξεκαθαρίσματα.

Παρθένος: Σημαντικές οικογενειακές εξελίξεις, ανάγκη για ψυχραιμία.

Ζυγός: Νέες ειδήσεις και επαφές με άτομα που μπορούν να βοηθήσουν.

Σκορπιός: Πιθανή νευρικότητα και οικονομικές διαμάχες.

Τοξότης:

