10 λόγοι που τα μωρά του Δεκεμβρίου θεωρούνται πραγματικά… μαγικά

Αν περιμένεις μωρό μέσα στον Δεκέμβριο ή μόλις απέκτησες ένα, να ξέρεις ότι –σύμφωνα με έρευνες, στατιστικές αλλά και παράδοση– τα “χειμωνιάτικα” μωρά έχουν μια ιδιαίτερη γοητεία. Ο Δεκέμβριος είναι από τους πιο σπάνιους μήνες γενεθλίων, με τις 24 και 25 να αποτελούν τις πιο ασυνήθιστες ημερομηνίες γέννησης. Και κάπως έτσι, αυτά τα παιδιά θεωρούνται ξεχωριστά από την πρώτη μέρα που έρχονται στον κόσμο.

Ας δούμε τι κάνει τα μωρά του Δεκεμβρίου τόσο αγαπητά και μοναδικά:

1. Τείνουν να κοιμούνται και να ξυπνούν νωρίς

Μελέτες σε Ιταλούς και Ισπανούς φοιτητές έδειξαν ότι όσοι έχουν γεννηθεί τον Δεκέμβριο είναι πιο πιθανό να είναι “πρωινοί τύποι” σε σχέση με όσους γεννιούνται καλοκαίρι. Και άλλα στοιχεία δείχνουν ότι τα βρεφάκια της εποχής αυτής υιοθετούν πιο εύκολα σταθερό πρόγραμμα ύπνου.



2. Συνήθως είναι τα μικρότερα στην τάξη — και αυτό είναι πλεονέκτημα

Τα παιδιά που γεννιούνται στα τέλη της χρονιάς συχνά είναι τα πιο μικρά στο νηπιαγωγείο ή στο δημοτικό. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο, αλλά έρευνες δείχνουν πως μέχρι να φτάσουν στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, όχι μόνο καλύπτουν τη διαφορά, αλλά συχνά υπερέχουν των μεγαλύτερων ...

