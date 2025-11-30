# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τρία ζώδια αφήνουν πίσω τους τις δυσκολίες μετά την 30ή Νοεμβρίου

Μετά τις 30 Νοεμβρίου 2025, η ατμόσφαιρα αλλάζει αισθητά για τρία ζώδια που το τελευταίο διάστημα ένιωθαν πιεσμένα ή κουρασμένα από συνεχόμενες δοκιμασίες. Η αντίθεση Αφροδίτης–Ουρανού λειτουργεί σαν «διακόπτης»· μια απότομη, αλλά λυτρωτική μετατόπιση που βοηθά αυτά τα ζώδια να πάρουν ξεκάθαρες αποφάσεις, να βάλουν όρια και να πουν επιτέλους «όχι» χωρίς φόβο.

Η ενέργεια της ημέρας ανοίγει χώρο. Το βάρος μειώνεται, μια εκκρεμότητα βρίσκει λύση, οι καταστάσεις που είχαν βαλτώσει αρχίζουν να ξεμπλοκάρουν. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, αυτά τα τρία ζώδια νιώθουν ότι μπορούν πραγματικά να ανασάνουν.

Τα ζώδια που ευνοούνται μετά τις 30 Νοεμβρίου
Παρθένος
Σκορπιός
Κριός
 
Παρθένος – Η ψυχολογική ομίχλη καθαρίζει
Η ένταση που κουβαλούσατε μέσα σας για εβδομάδες αρχίζει να διαλύεται. Μια κατάσταση που σκεφτόσασταν ξανά και ξανά αποκτά φως, ερμηνεία και ...

