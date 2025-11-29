Τα 4 ζώδια που ευνοούνται στις 29 Νοεμβρίου 2025

Στις 29 Νοεμβρίου 2025, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και τέσσερα ζώδια νιώθουν άμεσα την ενέργεια να αλλάζει υπέρ τους. Μετά από εβδομάδες ασάφειας, παρεξηγήσεων και μπλοκαρισμένων σχεδίων, η επικοινωνία ξεκαθαρίζει, η σκέψη γίνεται καθαρή και οι απαντήσεις που περίμεναν επιτέλους έρχονται. Το σύμπαν στέλνει ένα είδος «επιβεβαίωσης» και αυτά τα ζώδια βλέπουν τον δρόμο μπροστά τους να φωτίζεται.

Ταυτόχρονα, ο χειμώνας του 2025 λειτουργεί θεραπευτικά για αρκετούς, φέρνοντας δύναμη, γαλήνη και συναισθηματική ανάκαμψη.

Για τέσσερα ζώδια, η ημέρα αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή – ένα τέλος στη σύγχυση και μια νέα αρχή με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Τα ζώδια που ευνοούνται ιδιαίτερα



Ταύρος

Η ορθόδρομη πορεία του Ερμή διαλύει την ομίχλη που σας είχε κουράσει, Ταύροι. Επιτέλους μπορείτε να ξεχωρίσετε καθαρά τα γεγονότα και να πάρετε αποφάσεις χωρίς αμφιβολίες. Η καθημερινότητα σταθεροποιείται, οι εκκρεμότητες μπαίνουν σε σειρά και η παραγωγικότητά σας επανέρχεται.

Ο χειμώνας σας χαρίζει επίσης συναισθηματική ανάκαμψη: χωρίς να το καταλαβαίνετε, δουλεύατε μέσα σας για πολύ καιρό. Η γαλήνη αρχίζει να γίνεται αισθητή, ακόμη κι αν δεν έχετε πάρει όλες τις απαντήσεις που περιμένατε. Βρίσκεστε ήδη στο σωστό μονοπάτι.

Δίδυμος

Ο κυβερνήτης σας πλανήτης ξαναβρίσκει την κανονική του πορεία και εσείς ξαναβρίσκετε τον εαυτό σας. Αποφόρτιση, ανακούφιση και ξεκάθαρη σκέψη. Οι ιδέες ρέουν, η επικοινωνία ομαλοποιείται και αισθάνεστε ξανά «ζωντανοί» νοητικά.

Η ευλογία σας έρχεται μέσα από τις λέξεις: μια φράση, ένα μήνυμα, κάτι που ακούτε τυχαία – όλα μπορεί να λειτουργήσουν σαν σπίθα έμπνευσης. Θα νιώσετε πως επιτέλους βαδίζετε στο σωστό μονοπάτι.

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, ο Ερμής φέρνει στο φως πληροφορίες που ήταν κρυμμένες. Κάτι που σας μπέρδευε αποκαλύπτεται και σας δίνει δύναμη και καθοδήγηση. Το ένστικτό σας οξύνεται, νιώθετε πως «βλέπετε καθαρά» και μπορείτε να αξιοποιήσετε όσα μαθαίνετε προς όφελός σας.

Το Σάββατο μπορεί να φέρει επιστροφές από το παρελθόν ή περίεργες συμπτώσεις – τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα σας οδηγούν σε σημαντική πρόοδο.

Αιγόκερως

Μετά από μια περίοδο ανασφάλειας, στις 29 Νοεμβρίου ανακτάτε την εστίαση και την πρακτικότητα που σας χαρακτηρίζει. Νιώθετε πως πατάτε ξανά γερά στα πόδια σας και είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα.

Ένα σημάδι, μια επιβεβαίωση ή μια πρακτική ένδειξη θα σας βοηθήσει να πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Ο χειμώνας λειτουργεί σαν περίοδος αποκατάστασης – βρίσκετε τη δύναμη που χάσατε και πορεύεστε μπροστά με θάρρος.

Και 4 ζώδια που βρίσκουν εσωτερική γαλήνη τον χειμώνα

Σύμφωνα με το Collective World, ο χειμώνας του 2025 θεραπεύει βαθιές πληγές και φέρνει ανάκαμψη για:

Ταύρο – χτίζει γαλήνη μέσα από αποδοχή

Παρθένο – θεραπεύεται μέσα από ειλικρίνεια και ευαλωτότητα

Ζυγό – μαθαίνει να δείχνει καλοσύνη στον εαυτό του

Ιχθύες – προχωρούν, ακόμη κι όταν νιώθουν πως ο δρόμος είναι δύσκολος

