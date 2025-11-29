Ζώδια 29 Νοεμβρίου 2025: Ημέρα ξεκαθαρίσματος για όλα τα ζώδια

Οι ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια σήμερα 29/11/2025. Η ενέργεια αλλάζει και το ένα ζώδιο που ταλαιπωρήθηκε χρόνια βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του.

Ζώδια σήμερα 29 Νοεμβρίου 2025 – Ημέρα αποκαλύψεων και επαναφοράς ισορροπίας

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία και η ενέργεια για όλα τα ζώδια αλλάζει αισθητά. Παράλληλα, οι Ιχθύες μπαίνουν στην τελική ευθεία μιας δύσκολης εποχής που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια, καθώς ο Κρόνος σταματά την ανάδρομη πορεία του και σιγά-σιγά αποχωρεί οριστικά.

Δες τι φέρνει η ημέρα για κάθε ζώδιο:

Κριός

Επιστρέφεις πιο ώριμος συναισθηματικά. Σήμερα καταλαβαίνεις αν μπορείς να διαχειριστείς την ένταση χωρίς να κρύβεσαι πίσω από άμυνες που κάποτε σε προστάτευαν. Η εσωτερική δουλειά που έκανες αρχίζει να φαίνεται.

Ταύρος

Οι σχέσεις σου αποκαλύπτουν πού υπήρξε ανισορροπία και πού η σιωπή έκρυβε αλήθειες. Η σαφήνεια που έρχεται σήμερα μπορεί να σε λυτρώσει — αρκεί να είσαι έτοιμος να παραδεχτείς τι πραγματικά θέλεις.

Δίδυμοι

Οι καθημερινές σου συνήθειες αλλάζουν. Μαθαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στην πειθαρχία που σε βοηθά και στην πειθαρχία που σε εξαντλεί. Αν νιώθεις πιο ανάλαφρος και συγκεντρωμένος, τότε είσαι στον σωστό δρόμο.

Καρκίνος

Η δημιουργικότητα ξυπνάει. Σήμερα νιώθεις πιο ανοιχτός στα συναισθήματα και στη χαρά χωρίς να φοβάσαι ότι θα χαθείς μέσα σε αυτά. Επιτέλους επιτρέπεις στον εαυτό σου να απολαμβάνει.

Λέων

Παλιά οικογενειακά θέματα φωτίζονται. Δεν σε βαραίνουν όπως παλιά — τώρα λειτουργούν σαν σημάδι ωρίμανσης. Είσαι έτοιμος να χτίσεις μια ζωή που αντανακλά το ποιος είσαι, όχι το τι κληρονόμησες.

Παρθένος

Η επικοινωνία σου αλλάζει επίπεδο. Μιλάς πιο αληθινά, ακούς πιο καθαρά, αφήνεις λιγότερο χώρο στην τελειομανία και περισσότερο στη συναισθηματική αλήθεια. Ο τρόπος σου γίνεται πιο ώριμος και ανθρώπινος.

Ζυγός

Η αξία σου ξεκαθαρίζει μέσα σου. Σήμερα καταλαβαίνεις πού αξίζει να επενδύεις χρόνο, ενέργεια και συναίσθημα. Η αφθονία για εσένα έχει να κάνει με την ευθυγράμμιση επιθυμιών και πραγματικών αναγκών.

Σκορπιός

Η προσωπική σου αναγέννηση κορυφώνεται. Βλέπεις καθαρά τα κομμάτια του παλιού σου εαυτού που κρατούσες από φόβο. Σήμερα μπορείς να ζήσεις σαν τη νέα εκδοχή σου — χωρίς να ζητάς άδεια.

Τοξότης

Έχεις σταθεί απέναντι στα συναισθήματά σου χωρίς να δραπετεύεις. Σήμερα νιώθεις πιο ανάλαφρος και καθαρός μέσα σου. Ό,τι αφήσεις πίσω τώρα δεν θα επιστρέψει — γιατί δεν το κουβαλάς πια μέσα σου.

Αιγόκερως

Οι φίλοι και ο κύκλος σου αλλάζουν. Ήρθε η ώρα να κρατήσεις δίπλα σου αυτούς που σε στηρίζουν πραγματικά και όχι όσους απλώς εξυπηρετούν μια εικόνα. Το μέλλον σου θα στηριχθεί σε αληθινές συμμαχίες.

Υδροχόος

Η δημόσια εικόνα σου αλλάζει. Η επιτυχία παύει να είναι ένας περιορισμός και γίνεται κάτι που σε εκφράζει. Μπαίνεις σε ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο με μεγαλύτερη σιγουριά και πρωτοτυπία.

Ιχθύες — Το ζώδιο που αλλάζει πορεία από σήμερα

Μετά από σχεδόν τρία χρόνια πίεσης λόγω Κρόνου, οι Ιχθύες σηκώνουν κεφάλι.

Ο Κρόνος σταμάτησε την ανάδρομη πορεία του στις 27 Νοεμβρίου και η επιρροή του αρχίζει να εξασθενεί.

Η πραγματική αποδέσμευση ολοκληρώνεται το 2026 — όμως από σήμερα νιώθεις ήδη καθαρότερο μυαλό και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Τι αλλάζει για εσένα:

οι δυσκολίες μειώνονται

οι προσπάθειες αρχίζουν να ανταμείβονται

διορθώνεις λάθη και βρίσκεις ξανά τον δρόμο σου

νιώθεις ότι η ζωή σου έχει νόημα και κατεύθυνση

Όσα πέρασες δεν ήταν τυχαία· ήταν μαθήματα που τώρα σε κάνουν πιο ώριμο και πιο δυνατό από ποτέ.

