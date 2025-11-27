Πέντε ζώδια γυρίζουν σελίδα στον έρωτα τον Δεκέμβριο 2025 – Η τύχη αλλάζει και ξεκινούν νέες ιστορίες καρδιάς

Ο Δεκέμβριος του 2025 φέρνει ανατροπές στην ερωτική ζωή πέντε ζωδίων, που αφήνουν πίσω τους μια δύσκολη χρονιά και μπαίνουν σε μια περίοδο σταθερότητας, ωριμότητας και αληθινής αγάπης. Οι έντονες αστρολογικές διελεύσεις σε Αιγόκερω και Τοξότη δημιουργούν ένα πλαίσιο όπου η τύχη αλλάζει, οι σχέσεις ενισχύονται και οι singles βλέπουν νέες προοπτικές να ανοίγονται μπροστά τους.

Ο συνδυασμός του Άρη, του Ερμή, της Αφροδίτης και της Ήρας (Juno) στον Αιγόκερω, αλλά και η ισχυρή ενέργεια του Τοξότη, βοηθούν πέντε ζώδια να ξεφύγουν από μοτίβα κακοτυχίας και να χτίσουν γερές βάσεις για το μέλλον.



Τα 5 ζώδια που μπαίνουν σε νέα εποχή αγάπης τον Δεκέμβριο

Τοξότης – Επιλέγετε επιτέλους την αγάπη που σας αξίζει

Ο Τοξότης αφήνει πίσω του αυτοσαμποτάζ και αμφιβολίες. Η ενέργεια του Αιγόκερω φέρνει σταθερότητα, ενώ η υπερπανσέληνος στους Διδύμους (4/12) φέρνει μια μεγάλη επιλογή σε θέματα καρδιάς. Κάτι ολοκληρώνεται, κάτι νέο ξεκινά, και ο Τοξότης καταλαβαίνει πως η αγάπη που ζητούσε ήταν πάντα εφικτή.

Παρθένος – Οι κόποι χρόνων αποδίδουν

Με Ποσειδώνα και Κρόνο σε ορθή πορεία στους Ιχθύες, οι Παρθένοι βλέπουν επιτέλους ανταμοιβές ...

διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

Διαβάστε ακόμα: Η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου φέρνει τα πάνω–κάτω: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται καταλυτικά