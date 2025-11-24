Αυτά τα ζώδια θα έχουν την εύνοια της τύχης μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Παρότι η εβδομάδα δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλήθος αστρολογικών γεγονότων, τρεις σημαντικές μετατοπίσεις — η δράση της Αφροδίτης, η ορθή πορεία του Κρόνου και η «επαναφορά» του Ερμή — δημιουργούν μια τριπλή ενέργεια που ανοίγει δρόμους για ορισμένα ζώδια. Όπου μέχρι χθες υπήρχαν καθυστερήσεις, τώρα φαίνεται να διακρίνονται προοπτικές. Ωστόσο, η εύνοια αυτή αφορά όσους είναι πραγματικά έτοιμοι να την αξιοποιήσουν.

Η Αφροδίτη σε όψεις με Δία και Ερμή: Μικρές ανάσες σε συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού

Η δράση της Αφροδίτης φέρνει πιο ομαλές εξελίξεις και ελαφρύνσεις.

Ιχθύες: Ύστερα από μεγάλη πίεση λόγω Κρόνου, επιτέλους βλέπουν κάτι να μετακινείται μπροστά χωρίς υπερπροσπάθεια.

Σκορπιοί: Έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες είτε στις σχέσεις είτε στα οικονομικά.

Καρκίνοι: Διακρίνουν μικρές αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και συναισθηματικής ισορροπίας.



Τοξότης – Το ζώδιο που «ξαναπαίρνει μπροστά»

Με την Αφροδίτη να περνά στο ζώδιό του στο φινάλε του μήνα, ο Τοξότης βρίσκει ξανά ζωντάνια, ανάγκη για επαφές, αλλαγή παραστάσεων και νέες εμπειρίες.

Δεν υπόσχεται σταθερότητα, αλλά φέρνει… ανανέωση:

• πιθανότητα για ταξίδια,

• νέες γνωριμίες,

• ανεβασμένη διάθεση και άνοιγμα ευκαιριών.



Ταύρος & Σκορπιός 3ου δεκαημέρου – Τύχη… διπλής όψης

Η αντίθεση Αφροδίτης – Ουρανού δημιουργεί ένα μείγμα που μπορεί να αποδειχθεί είτε σωτήριο είτε ανατρεπτικό.

Ξαφνικές θετικές εξελίξεις, γνωριμίες ή ευκαιρίες.

Παράλληλα όμως, δυσκολία στο να σταθεροποιηθούν καταστάσεις που απαιτούν ηρεμία και συνέπεια.

Όσοι είναι έτοιμοι για αλλαγές ευνοούνται περισσότερο από όσους προσπαθούν να κρατήσουν κάτι που έχει ήδη κάνει τον κύκλο του.



Η ορθή πορεία του Κρόνου: Ανακούφιση για λίγους, υπενθύμιση για πολλούς

Από τις 28 Νοεμβρίου ο Κρόνος επιστρέφει σε ορθή πορεία. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ευκολίες.

Σημαίνει όμως ότι όσα είχαν «κολλήσει» αρχίζουν πάλι να κινούνται — και μαζί τους, οι συνέπειες επιλογών:

Ποιοι ευνοούνται πραγματικά;

Ιχθύες,

Παρθένοι,

Τοξότες,

Δίδυμοι

του 2ου και 3ου δεκαημέρου.

Εδώ η πρόοδος αφορά κάτι που παρέμεινε στάσιμο για μήνες, αρκεί να υπήρξε προηγουμένως δουλειά και οργάνωση.

Για τους υπόλοιπους, ο Κρόνος θυμίζει ότι οι ευκαιρίες δεν ευδοκιμούν χωρίς δομή και συνέπεια.



Ο Ερμής ορθόδρομος από 29/11: Ξεμπλοκάρισμα σε επικοινωνίες και λεπτομέρειες

Η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία φέρνει μεγαλύτερη καθαρότητα σκέψης και καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητας, κυρίως για:

Παρθένους,

Διδύμους.

Οι παρεξηγήσεις, τα προβλήματα στις μετακινήσεις και το χάος στις λεπτομέρειες αρχίζουν να υποχωρούν.

Η τύχη εδώ λειτουργεί περισσότερο ως «ξεμπλοκάρισμα» παρά ως θεαματική ευκαιρία.



Το ζώδιο που παίρνει το μεγαλύτερο μπόνους τύχης

Αναμφίβολα, οι Ιχθύες είναι αυτοί που βλέπουν την πιο ουσιαστική διαφορά:

Η υποστήριξη Αφροδίτης και Δία,

η ορθή πορεία του Κρόνου,

η εξομάλυνση της επικοινωνίας χάρη στον Ερμή,

δημιουργούν ένα μικρό αλλά πολύτιμο «παράθυρο τύχης» — μετά από μια περίοδο έντονης κόπωσης και διαρκών εμποδίων.

